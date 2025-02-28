«Ахмат» — «Рубин». Грозненцы начнут не с той ноги

С соперником не повезло. У них ни одной победы над казанцами с 2017 года.

Возобновляется сезон РПЛ. 1 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» примет «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ахмат» — «Рубин» 1 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.12, что равно приблизительно 47% вероятности. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Ахмат» — «Рубин» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Рубин» (01.03.2025)

Сергей Ташуев вернулся, а вместе с ним вернулись и поражения. Проиграв 7 из 11 предыдущих матчей чемпионата России, «Ахмат» спустился на предпоследнее место в турнирной таблице. Зимой обязательно должны были произойти перемены. С тренером на этот раз решили не расставаться — освежили состав.

Сборы обновлённый «Ахмат» провёл по результатам шикарно: 10 побед против одного поражения. Встреч получилось много. Это плюс. Футболистам не повредит практика. Может, хоть рисунок игры и взаимопонимание улучшатся. Минус — низкий уровень соперников. Самым опасным из них было махачкалинское «Динамо».

«Рубин» сыграл гораздо меньше товарищеских матчей. В большем количестве никакого смысла. Зимой клуб из Казани избавился от ненужных футболистов. А проблемные позиции как были, так и остались. Руководство решило, что Рашид Рахимов и с имеющимися резервами неплохо справляется.

Казанцы проиграли лишь 2 из 10 предыдущих встреч чемпионата России. Дисциплина, прагматичность, а также традиционно мощная физическая подготовка на сборах — и дело в шляпе. Команда Рахимова уверенно держится в середине турнирной таблицы. Занимает восьмое место.

Правда, не всем нравится футбол, который показывают казанцы. Для достижения хороших результатов Рахимову приходится делать ставку на игру от обороны. Разницу в качестве вольного художника делает техничный нападающий Мирлинд Даку. Тащит практически в одиночку.

И всё же, Х2 видится наилучшим вариантом для ставки. Грозненцы не могут победить казанцев в РПЛ с 2017 года (четыре мирных исхода и восемь поражений). «Рубин» подходит к встрече с полным запасом энергии и без важных кадровых потерь. Плохо верится, что проиграет в этот раз. Скорее, наоборот, выиграет.

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.77.