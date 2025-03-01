«Ростов» — «Динамо» Москва. Попрощались с Карпиным, Глебовым и шансами

Российская Премьер-Лига благополучно вернулась! В воскресенье, 2 марта, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч «Ростов» — «Динамо» Москва, который завершит программу 19-го тура чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Ростов» — «Динамо» Москва 2 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.85, в то время как победа московского «Динамо» оценивается коэффициентом 2.42. Разница в вероятности примерно 6%. Поставить на ничейный исход можно с коэффициентом 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» Москва (02.03.2025)

Валерий Карпин покинул «Ростов». Ушла целая эпоха! Российский специалист решил ослабить свою нагрузку и сосредоточиться на подготовке сборной России. Любопытное решение, если учитывать изменения в международных политических отношениях. Впрочем, для «Ростова» гораздо важнее сейчас другое.

С одной стороны, на тренерский мостик встал Джонатан Альба — человек, который с 2018 года при Карпине работал аналитиком. Вместе с ним остался и прежний тренерский штаб. Соответственно, футболисты знают требования, готовились вместе и не должны тратить время на адаптацию. Можно сразу давать результат.

С другой стороны, ростовскую команду покинул Данил Глебов. Футболист системообразующий при нынешнем составе. И это, конечно, серьёзная потеря для ростовчан. Принять, проработать и пережить сложившуюся ситуацию будет непросто, понадобится время. Кстати, по иронии судьбы Глебов теперь будет выступать именно за «Динамо» из Москвы.

Бело-голубые объявили о трансфере 20 февраля, незадолго до старта сезона. Разумеется, игроку потребуется какое-то время, чтобы встроиться в коллектив. Однако Марцел Личка и тренерский штаб наверняка приложат максимум усилий, чтобы это случилось как можно скорее. Дело в том, что у команды страдает оборона, и такого игрока как раз не хватало.

Это большое преимущество для московского «Динамо». Скорее всего, «Ростов» не сможет так быстро перестроиться на жизнь без Карпина и Глебова. Даже на своём поле ему будет трудно рассчитывать на достойный результат в предстоящем матче. Думаем, можно рискнуть и проверить победу гостей, которые, кстати, дополнительно мотивированы турнирной борьбой.

Альтернативный вариант — «Динамо» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча. В преимуществе бело-голубых разобрались. Почему же стоит ждать много голов? Да примерно по тем же причинам. Оборона у «Ростова» и без того хромала, а без Глебова первое время вовсе может начаться бардак. Однако и москвичи пропускали регулярно. Так что ждём что-то вроде 2:1.

Ставка: «Динамо» победит за 2.42.