«Спартак» — «Оренбург». Станкович возобновит сезон по графику

Соперник не самый удобный, но стены «Лукойл Арены» в помощь.

2 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Оренбург». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 2 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.29, что равно приблизительно 77% вероятности. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30.

В то же время аналитики уверены, что матч «Спартак» — «Оренбург» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» (02.03.2025)

В первом круге «Спартак» уступил со счётом 0:2. Спишем на то, что встреча проходила в Оренбурге и стала первой для Деяна Станковича в качестве главного тренера «народной команды». Поначалу у легендарного серба много что не получалось. Ушло немало времени на то, чтобы ознакомиться с составом и наиграть сочетания.

На зимний перерыв красно-белые ушли с лучшим графиком в РПЛ: выиграли все шесть предыдущих матчей с общим счётом 19:2. Громили всех подряд, вне зависимости от класса. Поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Отставание от лидеров сократилось до нескольких очков!

Большое влияние на результаты оказали Эсекьель Барко и Манфред Угальде. Несмотря на их старания, во встрече за Зимний кубок РПЛ «Спартак» разгромно уступил «Зениту» (0:3). Красно-белые быстро исправились, победив в двух следующих товарищеских матчах «Торпедо» (2:1) и «Насаф» (3:1). Но неприятный осадок остался.

«Оренбург» является отнюдь не самым удобным соперником для «народной команды». С важной пометкой — на своём поле. Три последние очные встречи в Москве сине-белые проиграли с общим счётом 4:10 (1:3, 2:3 и 1:4). Напрашивается ставка на П1 + ТБ 3.5 мяча с коэффициентом 2.60.

Назначение Владимира Слишковича, неслабо пошумевшего в качестве наставника «Спартака» в прошлом сезоне, не оказало воодушевляющего действия на оренбуржцев. Они проиграли все шесть предыдущих матчей чемпионата России с общим счётом 2:11.

Состав зимой «Оренбург» толком не укрепил. Подписал только несколько игроков из выступающих в Первой лиге клубов. «Спартак» тем временем приобрёл парочку техничных легионеров, а также довольно надёжного голкипера ЦСКА Илью Помазуна. Усиление под стать участвующей в чемпионской гонке команде.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 3.5 мяча за 2.60.