«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Аморим ещё не устал от приключений?

На этих выходных английская Премьер-лига взяла паузу, чтобы клубы лучше подготовились к евроарене или же провели кубковые встречи дома. В воскресенье, 2 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 2 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Фулхэма» оценивается в 3.00, а на ничейный исход в основное время можно поставить за 3.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол во встрече. Тотал меньше 2.5 мяча по итогам 90 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Серия послематчевых пенальти идёт в линии за 7.10.

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» (02.03.2025)

Рубена Аморима и «Манчестер Юнайтед», судя по всему, потянуло на подвиги. Сперва команда вырвала ничью в гостях у «Эвертона» (2:2), хотя до середины второго тайма уступала со счётом 0:2. А в последнем туре чемпионата Англии она умудрилась обыграть «Ипсвич Таун» (3:2), хотя весь второй тайм провела в меньшинстве.

Разумеется, за характер стоит похвалить. Однако есть нюанс. На протяжении всего сезона манкунианцы сами себе устраивают подобные приключения. Нестабильность привела к промежуточному 14-му месту в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Зона вылета всё же не грозит, как некоторые думают. Но о еврокубках можно забыть.

Или стойте! Есть же Кубок Англии, где у «красных дьяволов» пока всё неплохо. Выбили «Арсенал» (1:1, 5:3 пен.), когда тот был очень хорош и не имел столько травм. А на предыдущей стадии одержали победу над «Лестер Сити» (2:1). В обоих случаях добились результата через преодоление себя. Скорее всего, придётся пахать и в предстоящем матче.

«Фулхэм» в этом сезоне — не тот соперник, которого можно недооценить. Иными словами, лучше его опасаться. Во-первых, потому что он всего в пяти очках от зоны Лиги чемпионов. Во-вторых, потому что выиграл четыре из пяти последних матчей в разных турнирах. В-третьих, забивает регулярно и не имеет особых проблем с реализацией.

В прошлый раз, когда «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» встречались, победу одержал первый. Однако статистическое преимущество было у второго. На этот раз лондонский клуб тоже вряд ли будет стесняться своего нестабильного соперника. Вот только и манчестерская команда на своём поле должна осмелеть после волевой победы над «Ипсвич Таун».

В конце концов, отступать «красным дьяволам» некуда. Иначе можно остаться без шансов на еврокубки. Встреча обещает получиться напряжённой, но результативной. По крайней мере по голу стороны могут друг другу забить. В качестве ставки предлагаем рассмотреть «обе забьют и «Манчестер Юнайтед» не проиграет в основное время». Что-то вроде 1:1 здесь может быть.

Ставка: обе забьют + «МЮ» не проиграет за 2.25.