«Барселона» — «Реал Сосьедад». Посторонись, Захарян!

2 марта в матче 26-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск. Главный арбитр — Алехандро Кинтеро Гонсалес.

Коэффициенты на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад» 2 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.27, что равно приблизительно 78% вероятности. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 13.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» (02.03.2025)

«Барселона», «Реал» и «Атлетико» идут нога в ногу. Сине-гранатовых отличает лучший в лиге ход: пять побед подряд с общим счётом 15:2. На самом деле много забили только располагающейся в зоне вылета «Валенсии» (7:1) и «Севилье» (4:1), которая отвечала опасными атаками, но не реализовала свои моменты.

Вот и «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании насолил каталонцам — 4:4. На восстановление израсходованного запаса сил есть почти неделя, но через несколько дней после игры с «Реалом Сосьедад» состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». Сил нужно много.

Расшаркиваться на голы смысла нет. Лучше тщательнее подготовиться к игре с «Бенфикой». В идеале: забить один-два мяча и приберечь энергию ведущих футболистов, в особенности 36-летнего Роберта Левандовского. Вполне вероятно, так опытный Ханс-Дитер Флик и поступит.

Ещё к невысокой результативности встречи предрасполагают стиль игры и показатели «Реала Сосьедад». Иманол Альгуасиль неплохо поработал над обороной, но в атаке постоянно не хватает остроты. Лишь явным аутсайдерам получается забивать много, и то не всегда. Частенько реализация подводит.

В среднем за игру в чемпионате Испании бело-голубые забивают 0,9 гола, пропускают столько же. Проиграв пять из восьми предыдущих встреч первенства, они спустились на девятую строчку в турнирной таблице. А ещё на своём поле уступили в первом полуфинальном матче Кубка Короля «Реалу» (0:1).

Экс-хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян в матче с мадридцами участия не принял из-за травмы. В этом сезоне россиянин сыграл лишь в четырёх встречах в составе «Реала Сосьедад», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. К счастью, новое повреждение не из числа серьёзных. В скором времени футболист должен вернуться в состав.

Только это не поможет. Берём П1 + ТМ 3.5 мяча. Хоть «Барселоне» и нужно держать в голове матч с «Бенфикой», чемпионскую гонку Ла Лиги никто не отменял. Сине-гранатовые намереваются преуспеть во всех турнирах. Взять квадрупл — задача не из простых, однако шансы есть. Один трофей уже выигран, это Суперкубок Испании.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.