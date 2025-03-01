«Милан» — «Лацио». Консейсау теряет кредит доверия

2 марта в матче 27-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Джанлука Манганьелло.

Коэффициенты на матч Серии А «Милан» — «Лацио» 2 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.12, что равно приблизительно 47% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч 27-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Лацио» (02.03.2025)

Поражение от «Болоньи» (1:2) во встрече предыдущего тура Серии А снизило шансы «Милана» добыть путёвку в следующий розыгрыш еврокубковых турниров. Отставание от занимающего пятое место в турнирной таблице первенства «Лацио» увеличилось до шести очков. Болельщики, разумеется, расстроены.

Ценой ухудшения атмосферы в раздевалке жёсткий подход Сержиу Консейсау помог «россонери» героически выиграть Суперкубок Италии. Однако клуб расстался с не нашедшими с тренером общего языка игроками, вылетел из Лиги чемпионов и потерял очки в четырёх из семи предыдущих матчей Серии А. Если так пойдёт и дальше, до увольнения португальского наставника недалеко.

Только в двух встречах под руководством Консейсау у миланцев не получилось забить: обладающему надёжнейшей обороной «Ювентусу» (0:2) и на выезде «Фейеноорду» (0:1). Атакуют много. Плохо, что подводит реализация, а ещё на своей половине поля постоянно что-то не так. То «привозы», то простые ошибки, то попросту выключаются из игры.

«Лацио» — совсем про другое. Вопреки ожиданиям, Марко Барони создал интересную команду. Ресурсов для строительства было немного, но благодаря тренировкам и здоровой конкуренции футболисты прогрессируют. Показывают красивый командный футбол, забивают в среднем 1,8 гола за матч в Серии А. Выше результативность в лиге только у «Интера» и «Аталанты».

Жаль, что не вписывается в конъюнктуру тактики Барони экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго. Только в двух матчах Серии А тренер выпустил его в стартовом составе. Ещё француз получил возможность проявить себя в Кубке Италии: принял участие во встречах с «Наполи» (3:1) и «Интером» (0:2). Выступил так себе.

К слову о защите. Надёжностью оборона римлян не блещет. В среднем за встречу в чемпионате Италии пропускают даже больше, чем «Милан» (1,3 мяча против 1,1). Поэтому хорошим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 2.13. В первом круге соперники не стали скупиться на голы — 2:2. Ждём, что будет что-то подобное и в этот раз.

Можно проверить Х2 за 1.77, но нужно иметь в виду, что у «Лацио» хромает гостевой фактор. Объективно рисунок игры римлян интереснее и результаты на дистанции лучше. Однако они проиграли 5 из 13 выездных матчей Серии А, а «Интеру» в Кубке Италии уступили на «Сан-Сиро». Стадион тот же, но в этот раз соперник менее опасный.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.13.