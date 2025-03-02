Экспресс на РПЛ: у «Спартака» всё по графику, а «Ростов» без Карпина

Российская Премьер-Лига благополучно вернулась после зимней спячки, и сегодня, 2 марта, мы закроем программу 19-го тура соревнования. Авторы «Чемпионата» предлагают свой экспресс на матчи первенства.

Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург»

В первом круге «Спартак» уступил со счётом 0:2. Спишем на то, что встреча проходила в Оренбурге и стала первой для Деяна Станковича в качестве главного тренера «народной команды». Поначалу у легендарного серба много что не получалось. Ушло немало времени на то, чтобы ознакомиться с составом и наиграть сочетания.

На зимний перерыв красно-белые ушли с лучшим графиком в РПЛ: выиграли все шесть предыдущих матчей с общим счётом 19:2. Громили всех подряд, вне зависимости от класса. Поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Отставание от лидеров сократилось до нескольких очков!

Состав зимой «Оренбург» толком не укрепил. Подписал только несколько игроков из выступающих в Первой лиге клубов. «Спартак» тем временем приобрёл парочку техничных легионеров, а также довольно надёжного голкипера ЦСКА Илью Помазуна. Усиление под стать участвующей в чемпионской гонке команде. Кроме того, три последние очные встречи в Москве красно-белые выиграли с общим счётом 10:4 (3:1, 3:2 и 4:1). Напрашивается ставка на П1 + ТБ 3.5 мяча с коэффициентом 2.60.

Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» Москва

Валерий Карпин покинул «Ростов». Ушла целая эпоха! Российский специалист решил ослабить свою нагрузку и сосредоточиться на подготовке сборной России. Любопытное решение, если учитывать изменения в международных политических отношениях. Впрочем, для «Ростова» гораздо важнее сейчас другое.

С одной стороны, на тренерский мостик встал Джонатан Альба — человек, который с 2018 года при Карпине работал аналитиком. Вместе с ним остался и прежний тренерский штаб. С другой стороны, ростовскую команду покинул Данил Глебов. Футболист системообразующий при нынешнем составе. И это, конечно, серьёзная потеря для ростовчан.

Кстати, по иронии судьбы Глебов теперь будет выступать именно за «Динамо» из Москвы. И это большое преимущество для столичного клуба, который ранее страдал из-за нестабильной обороны. «Ростов», скорее всего, не сможет так быстро перестроиться на жизнь без Карпина и Глебова. Даже на своём поле ему будет трудно рассчитывать на достойный результат в предстоящем матче. Так что берём П1.

Экспресс на матчи РПЛ 2 марта

Ставка 1: победа «Спартака» и тотал больше 3.5 мяча за 2.60.

Ставка 2: «Динамо» победит за 2.42.

Общий коэффициент: 2.60 х 2.42 = 6.29.