Экспресс на футбол: «Барселона» против Захаряна, «МЮ» ушёл на подвиги

А в матче «Милан» — «Лацио» будет много голов.

РПЛ вернулась, но программа уикенда богата не только отечественным футболом. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на зарубежные матчи, которые состоятся сегодня, 2 марта.

Прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

«Барселона», «Реал» и «Атлетико» идут нога в ногу. Сине-гранатовых отличает лучший в лиге ход: пять побед подряд с общим счётом 15:2. На самом деле много забили только располагающейся в зоне вылета «Валенсии» (7:1) и «Севилье» (4:1), которая отвечала опасными атаками, но не реализовала свои моменты.

Теперь расшаркиваться на голы смысла нет. Лучше тщательнее подготовиться к игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, которая будет уже на следующей неделе. В идеале: забить один-два мяча и приберечь энергию ведущих футболистов. Ещё к невысокой результативности встречи предрасполагают стиль игры и показатели «Реала Сосьедад».

Иманол Альгуасиль неплохо поработал над обороной, но в атаке постоянно не хватает остроты. В среднем за игру в чемпионате Испании бело-голубые забивают 0,9 гола, пропускают столько же. Экс-хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян в матче с мадридцами участия не принял из-за травмы, теперь должен быть готов. Но только это не поможет. Берём П1 + ТМ 3.5 мяча.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

Рубена Аморима и «Манчестер Юнайтед», судя по всему, потянуло на подвиги. Сперва команда вырвала ничью в гостях у «Эвертона» (2:2), хотя до середины второго тайма уступала со счётом 0:2. А в последнем туре чемпионата Англии она умудрилась обыграть «Ипсвич Таун» (3:2), хотя весь второй тайм провела в меньшинстве. Характер есть, но ведь до такого можно было и не доводить!

«Фулхэм» в этом сезоне — не тот соперник, которого можно недооценить. Иными словами, лучше его опасаться. Во-первых, потому что он всего в пяти очках от зоны Лиги чемпионов. Во-вторых, потому что выиграл четыре из пяти последних матчей в разных турнирах. В-третьих, забивает регулярно и не имеет особых проблем с реализацией.

Однако отступать «красным дьяволам» некуда. Кубок Англии — последний шанс на еврокубки. Встреча обещает получиться напряжённой, но результативной. По крайней мере по голу стороны могут друг другу забить. В качестве ставки предлагаем рассмотреть «обе забьют и «Манчестер Юнайтед» не проиграет в основное время». Что-то вроде 1:1 здесь может быть.

Прогноз на матч «Милан» — «Лацио»

Ценой ухудшения атмосферы в раздевалке жёсткий подход Сержиу Консейсау помог «россонери» героически выиграть Суперкубок Италии. Однако клуб расстался с не нашедшими с тренером общего языка игроками, вылетел из Лиги чемпионов и потерял очки в четырёх из семи предыдущих матчей Серии А. Если так пойдёт и дальше, до увольнения португальского наставника недалеко.

Только в двух встречах под руководством Консейсау у миланцев не получилось забить: обладающему надёжнейшей обороной «Ювентусу» (0:2) и на выезде «Фейеноорду» (0:1). Атакуют много. Плохо, что подводит реализация, а ещё на своей половине поля постоянно что-то не так. То «привозы», то простые ошибки, то попросту выключаются из игры.

«Лацио» — совсем про другое. Вопреки ожиданиям, Марко Барони создал интересную команду. Ресурсов для строительства было немного, но благодаря тренировкам и здоровой конкуренции футболисты прогрессируют. Вот только надёжностью оборона римлян не блещет. В среднем за встречу в чемпионате Италии пропускают даже больше, чем «Милан». Поэтому хорошим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

Экспресс на футбол 2 марта

Ставка 1: победа «Барселоны» над «Сосьедадом» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Ставка 2: обе забьют + «МЮ» не проиграет «Фулхэму» за 2.25.

Ставка 3: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Милан» — «Лацио» за 2.13.