«Ювентус» — «Верона». Тьяго Мотта обязан закончить сезон в топ-4

3 марта в матче 27-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Верону». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Маттео Маркетти.

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Верона» 3 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.33, что равно приблизительно 75% вероятности. Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Верона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.34.

Прогноз на матч 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Верона» (03.03.2025)

«Ювентус» — одна из главных аномалий сезона. Потерпел всего лишь одно поражение в Серии А. Тут вообще без вопросов, уступил борющемуся за скудетто «Наполи» (1:2). Но вот дальше загибаем пальцы: вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Италии и Суперкубка Италии. И располагается лишь на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. Как же так?

Причин много, но главные из них — нехватка волевых качеств и недонастрой на матчи с андердогами. Прибавляем одно к другому — получаем нестабильность в игре и результатах. Тьяго Мотта признал, что команда пробила дно, и взял на себя вину за поражение от «Эмполи» (1:1, 2:4 пен.) в Кубке Италии. Признание ошибок — это хорошо, но ещё лучше начинать их исправлять.

В Серии А у «старой синьоры» цепляться за хорошие результаты на последнем отрезке сезона стало получаться лучше. Выиграла пять из шести предыдущих встреч первенства. Даже одолела «Милан» (2:0) и «Интер» (1:0). Правда, результативной получилась лишь одна победа — над часто пропускающим «Эмполи» (4:1).

Арендовав Рандаля Коло Муани, «Ювентус» нашёл решение многим проблемам в атаке, но далеко не всем. В пяти играх первенства француз забил пять мячей, но избежать вылета из Кубка Италии и Лиги чемпионов не помог. И в игре последнего тура с «Кальяри» не забил. Автором единственного гола стал Душан Влахович.

О разгромной победе над «Вероной» туринцы могут даже не мечтать. «Мастифы» не лучшим образом начали сезон, но борьба за выживание послужила стимулом для реабилитации. Проиграли лишь четыре из девяти последних матчей Серии А. Много пропустили только от одних из самых результативных команд лиги — «Лацио» (0:3) и «Аталанты» (0:5).

У «Вероны» получилось отнять очки у трёх клубов из верхней части турнирной таблицы: «Болоньи» (3:2), «Удинезе» (0:0) и «Фиорентины» (1:0). Единственное — в двух из трёх случаев играли на своём поле. И ещё, «Болонью» победили за счёт численного преимущества, «Удинезе» чуть не уступили из-за удаления, а «Фиорентине» забили в самой концовке — на 90+5-й минуте.

Скорее всего, сыграет П1 + ТМ 3.5 мяча. Вечно удача улыбаться «Вероне» не может. Глубина состава у неё значительно хуже, чем у «Ювентуса». А больше «старую синьору» от Серии А ничего не отвлекает. Остаётся только полностью сконцентрироваться на первенстве и добывать регулярные победы.

Если у Тьяго Мотты не получится закончить сезон в топ-4 чемпионата Италии, специалист может легко лишиться работы. От потерь очков во встречах с андердогами болельщики уже порядком устали. Раз не получается побеждать уверенно, надо хотя бы на классе одолеть «мастифов».

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.