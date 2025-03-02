«Вильярреал» — «Эспаньол». Команда-сенсация вызовет новый виток разговоров

3 марта в матче 26-го тура испанской Примеры «Вильярреал» примет «Эспаньол». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Хосе Мунуэра Монтеро.

Коэффициенты на матч Примеры «Вильярреал» — «Эспаньол» 3 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вильярреала» предлагается с коэффициентом 1.45, что равно приблизительно 68% вероятности. Победа «Эспаньола» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Вильярреал» — «Эспаньол» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эспаньол» (03.03.2025)

Вывеска была бы менее интересна, будь у соперников хуже результаты на последнем отрезке сезона. «Вильярреал» не знает поражений шесть матчей кряду в чемпионате Испании (четыре победы и две ничьих). А «Эспаньол» проиграл лишь 2 из 10 предыдущих встреч первенства.

Впрочем, можно сразу же вынести за скобки скандальную победу над мадридским «Реалом» (1:0). И тогда показатели «попугаев» выглядят уже куда менее впечатляющими. Помимо мадридцев, обыграли только располагающиеся в зоне вылета команды: «Вальядолид» (2:1) и «Алавес» (1:0).

Маноло Гонсалес потрудился над созданием крепкой обороны. Только в 1 из 11 последних встреч Примеры его подопечные пропустили больше одного мяча, но и сами лишь один раз забили больше одного гола — «Вальядолиду». Нападающим не хватает исполнительского мастерства.

У «Вильярреала» дела с этим обстоят гораздо лучше. Чаще в Примере забивают только «Барселона» и «Реал». Хотя далеко не всем получается отгружать много. В предыдущих трёх турах первенства на классе победили «Лас-Пальмас» (2:1) и «Райо Вальекано» (1:0), а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1). Вполне возможно, не очень много голов будет и в этот раз.

Главное — продолжать играть на результат. «Жёлтая субмарина» становится одной из главных сенсаций сезона. Пока что располагается на пятом месте в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего четвёртое место «Атлетика» из Бильбао составляет четыре очка. Надо побеждать «Эспаньол».

«Попугаи» не из числа робких, но чаще всего им помогает набирать очки поддержка родных трибун. В гостях показатели очень скромные: выиграли один-единственный из 12 выездных матчей Примеры и две встречи свели вничью. Проверим П1 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.24.

«Вильярреал» уступил только в одной из восьми последних очных встреч (два мирных исхода и пять побед). Чтобы зацепиться хотя бы за ничью в этот раз, «Эспаньолу» должно очень сильно повезти. «Жёлтая субмарина» мотивирована желанием вытеснить «Атлетик» из зоны Лиги чемпионов, в двух мячей с таким оппонентом хватит за глаза.

Ставка: победа «Вильярреала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.24.