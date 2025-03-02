«Ноттингем Форест» — «Ипсвич». Лига чемпионов зовёт

3 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Ипсвич». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Ипсвич» 3 марта 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Ипсвич» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Ипсвич» (03.03.2025)

Кто бы мог подумать, что закончивший прошлый розыгрыш АПЛ на 17-м месте в турнирной таблице «Ноттингем Форест» может через год финишировать в зоне Лиги чемпионов? А Нуну Эшпириту Санту взял да создал одну из главных сенсаций сезона. Если не главную. Его подопечные занимают третью строчку в турнирной таблице первенства.

Впрочем, до конца сезона ещё много времени. А отрыв от располагающегося на пятом месте «Челси» составляет всего два очка. Встаёт вопрос: что важнее — взять Кубок Англии и ограничиться получением путёвки в Лигу Европы или попробовать финишировать в топ-4 и сыграть в Лиге чемпионов? За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ресурсов не хватит.

Конечно же, логичнее бросить основные силы на АПЛ. Далеко не факт, что вообще получится дойти до финала Кубка Англии. Да и не сильно «лесники» к этому стремятся. На предыдущей стадии турнира не без везения победили выступающий в Первой лиге Англии «Эксетер» — 2:2 (4:2). Из Кубка лиги выбыли, уступив «Ньюкаслу» — 1:1 (3:4).

Нуну Эшпириту Санту даёт возможность молодым футболистам проявить себя во второстепенных турнирах. Желания у этих игроков навалом. Может быть, его даже хватит для того, чтобы обыграть «Ипсвич». У «Ноттингем Форест» лучше рисунок игры, длиннее скамейка запасных, лучше эмоциональная составляющая.

«Ипсвичу» сейчас совсем не до Кубка Англии. Он располагается в зоне вылета — на 18-м месте в турнирной таблице первенства. И отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Вулверхэмптона» весьма приличное — пять очков. Надо срочно догонять, а вместо этого идёт поражение за поражением.

Безвыигрышная серия «трактористов» в чемпионате Англии насчитывает восемь встреч: два мирных исхода и шесть поражений. Очень много команда Кирана Маккенны пропускает (в среднем за игру в АПЛ 2,1 гола), а забивают в лиге реже только «Лестер» и «Саутгемптон».

На предыдущих стадиях Кубка Англии «трактористы» победили «Бристоль» (3:0) и «Ковентри» (4:0), но вот из Кубка лиги вылетели, уступив «Уимблдону» — 2:2 (2:4). Предлагаем заключить пари на ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.77. В 30 встречах во всех турнирах «лесники» забили 49 мячей, но и пропустили немало — 36. За результативность переживать не приходится.

В победу «Ноттингем Форест» верится чуть больше, но уверенности в ней нет. На днях «лесники» с трудом отняли очки у лондонского «Арсенала» (0:0), а меньше чем через неделю после игры с «Ипсвичем» предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в АПЛ. Крайне желательно поберечь силы и здоровье лидеров. Проверим лучше «верх» по голам.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.