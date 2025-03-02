Момент истины для Анкалаева и возвращение Физиева. Чего ждать от UFC 313

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 313. Главным его событием станет бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом — россиянином Магомедом Анкалаевым.

В соглавном бою сразятся Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев, который экстренно заменил получившего травму Дэна Хукера. Вызывает интерес и поединок Ризвана Куниева против опытнейшего Кёртиса Блэйдса.

Где смотреть UFC 313

Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 313

Основной кард:

Алекс Перейра – Магомед Анкалаев;

Джастин Гэтжи – Рафаэль Физиев;

Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;

Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;

Бобби Грин – Маурисио Руффи.

Предварительный кард:

Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;

Джошуа Ван – Рэи Цуруя;

Брунно Феррейра – Армен Петросян;

Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда.

Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;

Джордан Сантос – Осман Диас.

Главный бой — Перейра — Анкалаев

Магомед Анкалаев наконец-то добрался до титульного боя. Планомерная, методичная работа дала свой результат. Но завоевать чемпионство будет ой как сложно. Ведь в соперниках Алекс Перейра, который в последнее время просто не замечает своих оппонентов, досрочно отправляя на настил одного за другим классных бойцов!

И всё же букмекеры отдают небольшое преимущество россиянину, предлагая коэффициент 1.77 на его победу и 2.10 — на Перейру. На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.87, обратный исход доступен также за 1.87.

Перейра прогрессирует на глазах. Теперь это разносторонний боец с высоким IQ, а не просто ударник, который превращает каждый поединок в рубку. Но и против его мощи в последнее время никто не может выстоять. Анкалаев тоже любит поработать в стойке, однако его преимущество, несомненно, в борьбе. При этом Магомед предпочитает завершать бой нокаутом. Возможно, в этом и есть ключ к победе? Измотать бразильца в борьбе, а потом уже и в стойке показать себя. Но и в лагере Перейры готовятся. Очень интересный бой, в котором можно сказать одно: и тот, и другой пока не сталкивались с настолько сложным оппонентом.

Соглавный бой — Гэтжи — Физиев

Джастин Гэтжи должен был драться с Дэном Хукером, но тот снялся из-за травмы. Его заменит Рафаэль Физиев. Это будет их второй бой, в первом сильнее оказался американец. Однако с тех пор и тот, и другой потерпели чувствительные поражения. Гэтжи улетел в глухой нокаут от Макса Холлоуэя, а Физиев оказался на настиле в поединке с Матеушем Гамротом.

Коэффициенты букмекеров здесь практически равны. На победу Гэтжи дают 1.87, а на Физиева — 1.97.

Физиев — рубака-парень, так что Джастину будет непросто, особенно после такого потрясения в бою с Холлоуэем. Очевидно, что Гэтжи сейчас не на пике своей формы. С другой стороны, он никогда не опускался ниже определённого уровня. Так что шансы у него будут. Тем более что Рафаэль выйдет в октагон после тяжёлой травмы колена. Это может сыграть роль во второй половине боя.

В первом их поединке Рафаэль был излишне агрессивен. В попытках перебить Джастина он забывал о защите, на этом и проиграл. Если он на этот раз будет чуть аккуратнее — все шансы на победу у азербайджанского бойца есть. Лишь бы физическая форма оказалась на высоте.

Блэйдс — Куниев

Россиянин Куниев дебютирует в UFC с противником из топ-5. Это говорит о том, что в Ризване видят хороший потенциал. Но хватит ли ему опыта?

Букмекеры считают фаворитом Блэйдса, на его победу дают котировку 1.33, в то время как на Куниева — 3.45.

Блэйдс — ветеран UFC, который несколько раз подступался к вершине, но каждый раз ему чего-то не хватало. При этом он действительно силён и обладает огромным опытом. Годы боёв сделали его по-настоящему универсальным спортсменом. Правда, в последних своих поединках Кёртис от борьбы отказывался.

Наверняка Куниев постарается врываться на близкую дистанцию, действовать агрессивно и попытается нокаутировать Блэйдса. На бумаге данные у Ризвана есть. Однако на стороне американца огромный опыт. В то же время россиянин не сталкивался раньше с таким уровнем оппозиции. Но если Куниев победит — сделает огромный скачок в UFC. Это будет заявка если не на титул, то точно на ряд интересных оппонентов.