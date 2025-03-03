Экспресс на футбол: «Ювентус» исправляется, «Вильярреал» хочет в Лигу чемпионов

Первый месяц весны набирает ход, а у нас всё по-старому: по будням еврокубки, на выходных — матчи на внутренней арене. Некоторые проходят в понедельник. На те, что состоятся сегодня, 3 марта, «Чемпионат» приготовил экспресс.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Верона»

О разгромной победе в матче с «Вероной» туринцы могут даже не мечтать. «Мастифы» не лучшим образом начали сезон, однако борьба за выживание послужила хорошим стимулом. Проиграли лишь четыре из девяти последних матчей Серии А. Много пропустили только от одних из самых результативных команд лиги — «Лацио» (0:3) и «Аталанты» (0:5).

Скорее всего, сыграет П1 + ТМ 3.5 мяча. Вечно удача улыбаться «Вероне» не может. Глубина состава у неё значительно хуже, чем у «Ювентуса». А больше «старую синьору» от Серии А ничего не отвлекает. Остаётся только полностью сконцентрироваться на первенстве, чтобы добывать регулярные победы.

Если у Тьяго Мотты не получится завершить сезон в топ-4 чемпионата Италии, специалист легко может лишиться работы. От потерь очков во встречах с андердогами болельщики уже порядком устали. Раз не получается побеждать уверенно, надо хотя бы на классе одолеть «мастифов».

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Эспаньол»

Вывеска была бы менее интересна, будь у соперников хуже результаты на последнем отрезке сезона. «Вильярреал» не знает поражений в шести матчах кряду в чемпионате Испании (четыре победы и две ничьих). А «Эспаньол» проиграл лишь 2 из 10 предыдущих встреч первенства.

Однако чаще всего «Эспаньолу» помогает набирать очки поддержка родных трибун. В гостях показатели очень скромные: команда выиграла один-единственный из 12 выездных матчей Примеры и две встречи свёла к ничьей. Проверим П1 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.24.

«Вильярреал» уступил только в одной из восьми последних очных встреч (две ничьих и пять побед). Чтобы зацепиться хотя бы за ничью в этот раз, «Эспаньолу» должно очень сильно повезти. «Жёлтая субмарина» мотивирована желанием вытеснить «Атлетик» из зоны Лиги чемпионов, и двух мячей с таким оппонентом хватит за глаза.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ипсвич»

Кто бы мог подумать, что завершивший прошлый розыгрыш АПЛ на 17-м месте «Ноттингем Форест» может через год финишировать в зоне Лиги чемпионов? А Нуну Эшпириту Санту взял да и создал одну из главных сенсаций сезона. Если не главную. Его подопечные занимают третью строчку в турнирной таблице.

Конечно же, логичнее бросить основные силы на АПЛ. Однако Нуну Эшпириту Санту даёт возможность молодым футболистам проявить себя во второстепенных турнирах. Желания у этих игроков навалом. Может быть, его хватит даже для того, чтобы обыграть «Ипсвич».

«Ипсвичу» сейчас совсем не до Кубка Англии. Команда располагается в зоне вылета — на 18-м месте в турнирной таблице. И отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Вулверхэмптона» весьма приличное. Предлагаем заключить пари на ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.77, потому что «Ипсвич» много пропускает, а «Ноттингем Форест» при не самой надёжной обороне хорош в атаке.

Экспресс на футбол 3 марта

Ставка 1: победа «Ювентуса» в матче с «Вероной» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Ставка 2: победа «Вильярреала» в матче с «Эспаньолом» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.24.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Ноттингем Форест» — «Ипсвич» за 1.77.