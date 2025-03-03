«Реал» — «Атлетико». В Мадриде не любят нули на табло

4 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором померяются силами «Реал» и «Атлетико». Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» 4 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.94, что составляет приблизительно 51% вероятности. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Атлетико» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.80.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» (04.03.2025)

Три последние очные встречи завершились с одинаковым счётом 1:1. Один раз можно назвать случайностью, два — совпадением, но три — это уже закономерность. Соперники друг друга стоят. Участвующие в чемпионской гонке Примеры команды, которые возглавляют опытнейшие специалисты. Очень интригующе.

За всю современную историю Лиги чемпионов соперники провели шесть очных встреч. Дважды встречались в финале, и в обоих случаях победили «сливочные». Диего Симеоне хорошо помнит оба поражения. За долгие годы у руля «матрасников» аргентинский специалист набил немало шишек, заматерел. Теперь попробует взять реванш.

Текущий сезон может стать самым успешным для «Атлетико». Клуб собрал шикарный состав. Мы уже привыкли к тому, что «матрасники» в больших матчах часто играют с акцентом на оборону. Диего Симеоне научился новым трюкам. На прошлой неделе его подопечные сыграли вничью с «Барселоной» (4:4) в Кубке Короля. Затем в привычной манере победили «Атлетик» из Бильбао (1:0) в Ла Лиге.

Неделька выдалась непростая, но резервуары с энергией исчерпаны не окончательно. Не только качество, но и глубина состава «Атлетико» стала больше. Симеоне грамотно распределил нагрузку. Тонус у лидеров, в частности Антуана Гризманна и Хулиана Альвареса, отличный. И силы есть, и лазарет практически пустой.

У «Реала» кадровая ситуация напряжённее. В процессе восстановления от повреждений несколько важных игроков, обеспечивающих надёжность в обороне. А ещё недавно лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе перенёс удаление зубного камня, из-за чего не тренировался полноценно.

Вместе с тем форма подопечных Карло Анчелотти оставляет желать лучшего. Они выиграли только один из пяти предыдущих матчей Примеры и опустились на третью строчку в турнирной таблице. От мадридского «Атлетико» отстают на два очка. А ведь там ещё «Барселона»!

Явно не в лучшем настроении «галактикос» подходят к игре с «матрасниками». На днях справедливо проиграли «Бетису» (1:2). Впрочем, на Лигу чемпионов будет совсем другой настрой. Ни для кого не секрет, что раненый «Реал» опасен вдвойне. Проверим «обе забьют» с коэффициентом 1.80.

Слишком больших цифр на табло ожидать, пожалуй, не стоит. Это только первая игра. Всё будет решаться в ответной. Соперники наверняка приберегут голы на неё. Однако как минимум по одному разу вполне способны друг друга огорчить. Девять предыдущих мадридских дерби ознаменовались голами с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1.80.