ПСВ — «Арсенал». Нидерландцы готовят сенсацию

4 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСВ примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал» 4 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа ПСВ оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч ПСВ — «Арсенал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.81.

Прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал» (04.03.2025)

В стыках ПСВ сенсационно одолел «Ювентус». Первый матч проиграл 1:2, но во втором победил — 3:1 (д. вр.). Очень помогла поддержка болельщиков. В обоих встречах забил многолетний лидер сборной Хорватии Иван Перишич. Ветеран в прекрасной форме, совсем не потерял в технике, скорости и созидании.

Единственное — после «Ювентуса» сил у футболистов ПСВ совсем не осталось. Дважды подряд уступили «Гоу Эхед Иглс» (в Кубке Нидерландов со счётом 1:2, а в Эредивизии — 2:3). Петер Бош был бы признателен, будь перерыв между стыковыми матчами и 1/8 финала Лиги чемпионов чуточку побольше.

Опять играть на износ, оставлять на поле всё до последней капли крови. Соперник снова попался проблемный, но не настолько, как «Ювентус». Туринцы позволяли ПСВ владеть инициативой, а вот «Арсенал» показывает строго доминирующий футбол. Единственный шанс его обыграть — сесть в глухую оборону и наказать за ошибки.

Именно так смогли отнять у лондонцев очки в предыдущих двух турах АПЛ «Вест Хэм» (1:0) и «Ноттингем Форест» (0:0). Просто внимательно сыграли в обороне и создали моменты на контратаках. «Молотобойцы» оказались чуть успешнее. Смогли забить, а также вынудили Майлза Льюиса-Скелли сфолить на красную карточку. Готовая методичка. Пользуйтесь, нидерландцы.

Ахиллесова пята «канониров» — отвратительная реализация моментов. Как только соперник ставит низкий блок, команда Микеля Артеты начинает выглядеть безыдейно. Ни выкатить в пределах штрафной под удар, ни забить после навеса не получается. Да и даже когда всё же игроки находят возможность пробить, часто мяч летит мимо ворот.

На дистанции результативность у «Арсенала» весьма неплохая, но последние встречи выбили из футболистов всю уверенность и пошатнули эмоциональное состояние. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» возросло до 13 очков. Интрига в чемпионской гонке АПЛ погибла. А теперь и из Лиги чемпионов можно вылететь.

ПСВ нужно пользоваться кризисом в игре «Арсенала». Очень важно для нидерландцев зацепиться за хороший результат дома. На своём поле они только один раз не смогли победить в Лиге чемпионов (сыграли вничью со «Спортингом» — 1:1). Заключить пари на то, что сыграет 1Х, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Лондонцев устроит и ничья в первом матче. Главное, чтобы получилось её добыть. В гостях «канониры» не чувствуют себя уверенно: выиграли только 7 из 14 выездных матчей АПЛ, а также в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Аталантой» (0:0) и уступили «Интеру» (0:1).

Ставка: ПСВ не проиграет за 1.79.