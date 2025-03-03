«Боруссия» Д — «Лилль». Сочнее, чем «Реал» — «Атлетико»

4 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Лилль». Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Лилль» 4 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.69, что составляет приблизительно 59% вероятности. Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Лилль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.76.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Лилль» (04.03.2025)

Первый круг чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» провела не лучшим образом, да и на общем этапе Лиги чемпионов столкнулась с трудностями. Так и не смогла она привыкнуть к требованиям Нури Шахина. В начале февраля тренерский мостик занял Нико Ковач. Не сразу, но дела стали идти на лад.

После поражений от «Штутгарта» (1:2) и «Бохума» (0:2), немецкая команда и хорватский специалист начали находить общий язык. Дортмундцы крупно победили «Унион» (6:0), обыграли «Санкт-Паули» всухую (2:0) и одолели по сумме двух встреч в стыках Лиги чемпионов крепкий «Спортинг» (3:0 и 0:0).

В этих четырёх встречах Серу Гирасси записал на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу. Форвард возглавляет список лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На секундочку, забил больше Роберта Левандовского! Правда, всего на один гол, и при этом поляк провёл на два матча меньше. Но всё же. Игрок оформил три дубля, один из которых — в ворота «Барселоны».

Каковы шансы «Лилля» на выезде обыграть возвращающегося в привычный ритм жизни финалиста минувшего розыгрыша Лиги чемпионов? Не такие уж большие. Однако списывать со счетов «догов» определённо не стоит. Не благодаря удаче они вышли сразу в 1/8 финала самого престижного клубного международного турнира. У этой команды есть характер.

Начавший свой путь в Лиге чемпионов с квалификации «Лилль» обыграл «Реал» (1:0), «Атлетико» (3:1), «Болонью» (2:1) и сенсационный «Фейеноорд» (6:1), а также сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1). Столько сильных соперников с качественной обороной, и тем не менее бо́льшая часть побед получилась результативной.

А ведь чаще «Лилля» в Лиге 1 забивают сразу пять команд. Объяснить это можно лишь тем, что чемпионат — дело одно, а Лига чемпионов — совсем другое. К матчам престижного международного турнира Бруно Женезио более тщательно подготавливает команду, и настрой, конечно же, совсем другой.

На днях «доги» с крупным счётом уступили «ПСЖ» (1:4). Игра шла в одну калитку, но всё равно умудрились забить. Думается, и дортмундской «Боруссии» смогут отгрузить хотя бы один. В то же время очень вряд ли отыграют «на ноль». Парижане сильно вымотали защиту и голкипера «Лилля». Очень вероятно, что эта встреча будет по содержанию даже более наполненной, нежели дерби «Реал» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.76.