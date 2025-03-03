«Брюгге» — «Астон Вилла». А вы уверены, что Эмери — фаворит?

Дождались! Во вторник, 4 марта, стартует стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, Бельгия, состоится первый матч пары «Брюгге» — «Астон Вилла». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч «Брюгге» — «Астон Вилла» 4 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить явного фаворита, но небольшое преимущество отдают гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.46, что приблизительно составляет 40% вероятности. Победа «Брюгге» оценивается в 3.00 — около 33% вероятности. Поставить на ничью можно за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что первый матч «Брюгге» — «Астон Вилла» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Брюгге» — «Астон Вилла» (04.03.2025)

«Астон Вилла» вместе с Унаи Эмери, конечно, делает вещи. И делает поступательно. Сначала впервые в новейшей истории вышла в Лигу чемпионов, а затем напрямую квалифицировалась в 1/8 финала. На общем этапе сумела обогнать мадридский «Реал», «Баварию», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других гигантов. Очень круто!

При этом бирмингемская команда прямо сейчас демонстрирует уверенные результаты. На отрезке из шести последних матчей в разных турнирах потерпела всего одно поражение — от «Кристал Пэлас» (1:4). Хотя контролировала мяч бо́льшую часть времени. Обидно, но не страшно. В остальных пяти случаях — три победы и две ничьих.

При таких условиях можно легко счесть «Астон Виллу» явным фаворитом в паре с бельгийским представителем. Более того, вы справедливо можете подумать, что англичанам в данном случае очень повезло с соперником. Мол, они должны спокойно выходить в следующую стадию, в четвертьфинал. Однако рекомендуем не спешить с выводами.

Во-первых, «Брюгге» — завсегдатай группового этапа Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Опыт еврокубковых выступлений у него весьма богатый, команда билась в том числе против сильнейших клубов Европы. Во-вторых, прямо сейчас «Брюгге» — именно та лошадка, которую опасно недооценивать. А если не верите, спросите у «Аталанты».

После бодрого общего этапа Лиги чемпионов и яркого победного отрезка в Серии А на «Аталанту» возлагали надежды. Однако в стыковых матчах итальянская команда споткнулась именно на «Брюгге». В первом матче (1:2) упустила ничью на последних минутах, а во втором (1:3) ушла со счётом 0:3 на перерыв. Это действительно больно.

«Астон Вилла» тоже рискует встретиться с серьёзным сопротивлением. По крайней мере, в первом матче, который пройдёт в Бельгии. Дело в том, что «Астон Вилла» — домашняя команда. В родном Бирмингеме она способна вырвать ничью у «Ливерпуля» (2:2), победить «Челси» (2:1), «Манчестер Сити» (2:1) и даже «Баварию» (1:0). А вот игра на выезде хромают.

«Брюгге» по большому счёту такой же. Очень вероятно, что как раз после поездки в Англию бельгийский клуб покинет главный евротурнир. Но в первом, домашнем матче у него есть все шансы пошуметь. Потому в качестве ставки можно подумать либо над голами в обе стороны, либо над ничьей. Для начала это устроит всех.

Ставка: ничья за 3.50.