ЦСКА — СКА. Воробьёв и Ротенберг опять за своё

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близок к завершению. Многие команды уже квалифицировались в плей-офф и готовятся к нему, но надо сначала довести одно дело до конца. Во вторник, 4 марта, в Москве состоится матч ЦСКА — СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — СКА 4 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.36, в то время как победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.75. Разница в вероятности составляет около 5%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 7.80. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче ЦСКА — СКА. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (04.03.2025)

С одной стороны, здесь всё понятно. Московский ЦСКА выиграл четыре последних матча Континентальной хоккейной лиги, забросив суммарно на данном отрезке 17 шайб. На выезде удалось обыграть «Салават Юлаев» (4:3) и «Торпедо» (3:2), а дома досталось «Куньлунь Ред Стар» (6:0) и снова «Торпедо» (4:2).

Благодаря удачной серии подопечные Ильи Воробьёва сократили отставание от идущего вторым московским «Динамо» до минимума и увеличили отрыв от петербургского СКА на приличное количество очков. Ярославский «Локомотив» уже не догнать, да и бог с ним. Важнее, что настроение перед плей-офф хорошее.

СКА, в свою очередь, четыре предыдущих матча регулярки КХЛ проиграл. А общий счёт — 7:16. Мягко говоря, многовато пропущенных шайб было в играх с «Куньлунь Ред Стар» (4:6) и «Спартаком» (2:7). Роман Ротенберг объяснил такие результаты подготовкой команды к плей-офф. Аргумент принять можно, но всё же не стоит усугублять ментальное состояние хоккеистов серией поражений.

Исходя из всего этого, ЦСКА — фаворит. Добавляет преимуществ столичному клубу домашняя обстановка и возможная разница в тонусе. Москвичи последний матч провели 1 марта у себя. Выиграли. А петербуржцы гостили 2 марта в Минске у «Динамо». Проиграли. Конечно, перевес будет у первой стороны.

Впрочем, так только на первый взгляд. Плюсик в пользу СКА — история противостояний. Из девяти предыдущих армейских дерби петербургский клуб выиграл восемь! И только в одном случае — за пределами основного времени. Причём команда Ротенберга хорошо играла как с ЦСКА Фёдорова, так и с ЦСКА Воробьёва.

Разумеется, сейчас москвичи попытаются выступить с позиции силы и продлить свою серию побед. Однако и петербуржцы не станут просто отбывать номер. В двух играх с «Динамо» из Москвы и Минска СКА был вынужден довольствоваться лишь одной шайбой. Но ЦСКА, судя по последним матчам, совсем не против сыграть результативно.

В пользу результативного матча всё та же история противостояний. Даже в трёх прошлых дерби, которые уже были при нынешнем тренерском штабе ЦСКА, команды на двоих забросили 29 шайб. В среднем почти по 10. Очень хорошо. Так что ждём голы снова. Хотя бы шесть.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.81.