Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 19.8: мадридское дерби и сенсационный ПСВ

А ещё удивительный «Лилль» и ловушка для «Астон Виллы».

Вот и дождались! Сегодня стартует стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. Разумеется, всё внимание будет приковано к матчу «Реал» — «Атлетико» в Мадриде. Однако этим вечером состоятся и другие интересные встречи. А что их все объединит? Экспресс от авторов «Чемпионата»!

Прогноз на матч «Реал» — «Атлетико»

Три последние очные встречи завершились с одинаковым счётом 1:1. Один раз можно назвать случайностью, два — совпадением, но три — это уже закономерность. Соперники друг друга стоят. Участвующие в чемпионской гонке Примеры команды, которые возглавляют опытнейшие специалисты. Очень интригующе.

За всю современную историю Лиги чемпионов соперники провели шесть очных встреч. Дважды встречались в финале, и в обоих случаях победили «сливочные». Диего Симеоне хорошо помнит оба поражения. За долгие годы у руля «матрасников» аргентинский специалист набил немало шишек, заматерел. Теперь попробует взять реванш.

Слишком больших цифр на табло ожидать, пожалуй, не стоит. Это только первая игра. Всё будет решаться в ответной. Соперники наверняка приберегут голы на неё. Однако как минимум по одному разу вполне способны друг друга огорчить. Девять предыдущих мадридских дерби ознаменовались голами с обеих сторон.

Прогноз на матч ПСВ — «Арсенал»

В стыках ПСВ сенсационно одолел «Ювентус». Первый матч проиграл 1:2, но во втором победил — 3:1 (д. вр.). Очень помогла поддержка болельщиков. В обоих встречах забил многолетний лидер сборной Хорватии Иван Перишич. Ветеран в прекрасной форме, совсем не потерял в технике, скорости и созидании.

Соперник снова попался проблемный, но не настолько, как «Ювентус». Туринцы позволяли ПСВ владеть инициативой, а вот «Арсенал» показывает строго доминирующий футбол. Единственный шанс его обыграть — сесть в глухую оборону и наказать за ошибки. Именно так смогли отнять у лондонцев очки в предыдущих двух турах АПЛ «Вест Хэм» (1:0) и «Ноттингем Форест» (0:0). Так что готовая методичка есть.

Ахиллесова пята «канониров» — отвратительная реализация моментов. Как только соперник ставит низкий блок, команда Микеля Артеты начинает выглядеть безыдейно. Плюс не надо забывать о кадровых потерях в линии атаки. ПСВ нужно пользоваться кризисом в игре «Арсенала». Очень важно для нидерландцев зацепиться за хороший результат дома. Вполне вероятно, получится. Лондонцев устроит и ничья в первом матче.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Лилль»

Первый круг чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» провела не лучшим образом, да и на общем этапе Лиги чемпионов столкнулась с трудностями. Так и не смогла команда привыкнуть к требованиям Нури Шахина. В начале февраля тренерский мостик занял Нико Ковач. Не сразу, но дела стали идти на лад.

Каковы шансы «Лилля» на выезде обыграть возвращающегося в привычный ритм жизни финалиста минувшего розыгрыша Лиги чемпионов? Не такие уж большие. Однако списывать со счетов «догов» определённо не стоит. Не благодаря удаче они вышли сразу в 1/8 финала самого престижного клубного международного турнира. У этой команды есть характер.

На днях «доги» крупно уступили «ПСЖ» (1:4). Игра шла в одну калитку, но всё равно умудрились забить. Вероятно, и дортмундской «Боруссии» смогут отгрузить хотя бы один. В то же время очень вряд ли отыграют «на ноль». Парижане сильно вымотали защиту и голкипера «Лилля». Скорее всего, эта встреча будет по содержанию даже более наполненной, нежели дерби «Реал» — «Атлетико».

Прогноз на матч «Брюгге» — «Астон Вилла»

«Астон Вилла» вместе с Унаи Эмери, конечно, делает вещи. И делает поступательно. Сначала впервые в новейшей истории вышла в Лигу чемпионов, а затем напрямую квалифицировалась в 1/8 финала. На общем этапе сумела обогнать мадридский «Реал», «Баварию», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других гигантов. Очень круто!

При этом бирмингемская команда прямо сейчас демонстрирует уверенные результаты. При таких условиях можно легко счесть «Астон Виллу» явным фаворитом в паре. Однако рекомендую не спешить с выводами. «Брюгге» — завсегдатай группового этапа Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы, а ещё его опасно недооценивать. Если не верите, спросите у «Аталанты».

«Астон Вилла» тоже рискует встретиться с серьёзным сопротивлением. По крайней мере, в первом матче, который пройдёт в Бельгии. Дело в том, что «Астон Вилла» — домашняя команда. «Брюгге» по большому счёту тоже. Очень вероятно, что как раз после поездки в Англию бельгийский клуб покинет главный евротурнир. Но в первом, домашнем матче у него есть все шансы пошуметь и наиграть на ничью.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 4 марта

Ставка 1: обе забьют в матче «Реал» — «Атлетико» за 1.80.

Ставка 2: ПСВ не проиграет «Арсеналу» за 1.79.

Ставка 3: обе забьют в матче «Боруссия» Д — «Лилль» за 1.76.

Ставка 4: ничья в матче «Брюгге» — «Астон Вилла» за 3.50.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.79 х 1.76 х 3.50 = 19.8.