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ПСЖ — Ливерпуль, прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта 2025, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, ставки, какой счёт

«ПСЖ» — «Ливерпуль». Ух, что будет в ответном матче
Михаил Коробов
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз на матч
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Первый, в Париже, должен получиться чумовым.

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» 5 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.48, что составляет приблизительно 40% вероятности. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.43.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» (05.03.2025)

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Можно даже не пытаться выявить фаворита. Да, в отличие от «Ливерпуля» (шесть побед), «ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Однако и настолько мощной игры парижане раньше не показывали. Луис Энрике создал «машину смерти», безжалостную и целеустремлённую.

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Тем, что красно-синие идут без поражений в Лиге 1, никого не удивишь. Но как же уверенно и в какой-то степени даже жестоко в матче последнего тура первенства разгромили «Лилль» (4:1). Могли бы хотя бы не так сильно издеваться над соперником. В чужой штрафной чувствовали себя как дома. Деклассировали.

Неудивительна и крупная победа над «Стад Брьошен» (7:0) в матче 1/4 финала Кубка Франции, в котором Матвей Сафонов оформил «сухарь». К гегемонии парижан на внутренней арене уже все давно привыкли. В диковинку, что в Лиге чемпионов они диктуют свои правила. В четырёх предыдущих играх победили «Манчестер Сити» (4:2), «Штутгарт» (4:1) и «Брест» (3:0 и 7:0).

Феерит Усман Дембеле. Забив «Лиллю», он установил рекорд результативности, превзойдя достижение Лионеля Месси. 18 голов в 2025 году — это мощно. Ранее в ХХI веке никому не удавалось наклепать столько в топ-5 лигах до 1 марта. А Брэдли Баркола и Хвича Кварацхелия отлично французу помогают.

Да, парижане хороши. Но и «Ливерпуль» не лыком шит. Победа в чемпионате Англии у мерсисайдцев уже почти в кармане. Уверенно обыграв на днях «Ньюкасл» (2:0), они увеличили отрыв от занимающего второе место лондонского «Арсенала» до 13 очков. Полный ход!

В плей-офф Лиги чемпионов «красные» вышли с первого места, выиграв семь из восьми матчей общего этапа. Разгромили действующего чемпиона Германии «Байер» (4:0), уверенно победили самый титулованный клуб турнира мадридский «Реал» (2:0). В Париж едут абсолютно без страха.

Арне Слот не иначе как кудесник. В его тактике идеально сочетаются надёжная игра в обороне и большой простор для творчества в атаке. Только успевает забивать возглавляющий с отрывом гонку лучших бомбардиров АПЛ Мохамед Салах. Записав на свой счёт голевой пас в игре с «Ньюкаслом», египтянин повторил личный рекорд результативности в первенстве (42 очка по системе «гол+пас»).

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Хоть это только первый матч, предлагаем проверить тотал больше 3.5 мяча за 2.28. Тот случай, когда встретятся два примерно равных по силе соперника, обладающих шикарным подбором исполнителей и отменно поставленной игрой в атаке. Несмотря на старания защитников, чаще всего такие игры получаются результативными. А что же будет в ответной встрече? Волнительно представить!

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.28.

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