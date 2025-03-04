«Бенфика» — «Барселона». Ждёте голы? Правильно делаете!

В прошлый раз на двоих клубы отличились девять раз. Сейчас тоже будет интересно.

Вот и добрались до 1/8 финала еврокубковых соревнований. В среду, 5 марта, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) состоится первый матч пары «Бенфика» — «Барселона» в Лиге чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. В последней очной встрече соперники на двоих забили девять мячей. Посмотрим, что будет на этот раз.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» 5 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Бенфики» оценивается в 3.80 — около 26% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лиссабоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1 (7.80).

Прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» (05.03.2025)

Ну, само собой, такая «Барселона» — явный фаворит предстоящего противостояния. Причём абсолютно безразлично, где будет проходить первая встреча. Прямо сейчас каталонская машина идёт на серии из 15 матчей без поражений, а начало эта серия берёт с 2025 года. Фактически пошёл третий месяц, как команда не проигрывает.

Более того, посмотрите на количество побед — 12! А если и этого мало, может, созидательные способности «сине-гранатовых» вас убедят? На данном отрезке они забили 52 мяча. Это где-то 3,5 мяча за игру. Круто? Вообще-то, очень. А главным по реализации у них там Роберт Левандовски.

Неувядающий поляк возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании, забив 21 мяч. У идущего следом Килиана Мбаппе в активе только 17 мячей к этой минуте. Кроме того, форвард «Барселоны» продолжает борьбу за «Золотую бутсу» в Лиге чемпионов. Сейчас у него девять голов, но после матча с «Бенфикой» может быть больше.

Конечно, «Бенфика» может пустить пыль в глаза результатами своих последних матчей. За пять игр в разных турнирах с 12 февраля команда одержала четыре победы всухую. Над «Брагой» (1:0) в Кубке Португалии, над «Боавиштой» (3:0) и «Санта-Кларой» (1:0) в Примейре, а также над «Монако» (1:0) в первой стыковой встрече Лиги чемпионов.

Не ведитесь на это. Уровень сопротивления на португальской арене куда ниже, чем может предложить «Барселона». А с «Монако» в какой-то степени даже повезло. Во-первых, французы на тот момент переживали небольшой кризис. Во-вторых, даже так в ответной встрече, которая проходила в Лиссабоне, забили три мяча — 3:3.

«Барселона» Ханс-Дитера Флика давно переварила свой кризис, который пришёлся на ноябрь-декабрь 2024 года. Сейчас у команды всё прекрасно. А накануне она разгромила «Реал Сосьедад» со счётом 4:0. Отдельно стоит заметить, что каталонцы провели встречу в большинстве с 17-й минуты. Соответственно, сэкономили много сил.

В предстоящем матче с «Бенфикой» при таких раскладах логично снова ждать голы. Тем более что, когда соперники встречались на общем этапе в Португалии, они на двоих забили девять мячей. Тогда со счётом 5:4 выиграла «Барселона». Теперь счёт в её пользу может легко быть в районе 2:1 или 3:1. Хозяева, конечно же, окажут сопротивление, но в Испанию в любом случае полетят в плохом настроении.

Ставка: «Барселона» обыграет «Бенфику» + тотал больше 2.5 мяча за 2.40.