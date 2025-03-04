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Бавария — Байер, прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта 2025, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, какой счёт, ставки

«Бавария» — «Байер». Хаби Алонсо потирает руки
Михаил Коробов
«Бавария» — «Байер»: прогноз на матч
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У испанца три победы и три ничьих в шести последних встречах с баварцами.

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Байер» 5 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 4.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Бавария» — «Байер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.66.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Байер» (05.03.2025)

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Отрыв от «Байера» большой — восемь очков. Однако беспроигрышная серия мюнхенцев в первенстве в два раза короче, чем у леверкузенцев. Так что рано хоронить интригу. Чемпионская гонка Бундеслиги далека от развязки.

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В середине февраля у «Байера» были все шансы сократить отставание, победив в очной встрече, но не повезло — 0:0. «Бавария», которая является самой результативной командой лиги (72 гола в 24 играх), за весь матч нанесла всего лишь два удара, и оба пришлись в молоко. А ведь она идёт с лучшим показателем голов, чем при Ханс-Дитере Флике, установившем рекорд. «Фармацевты» же пробили по воротам 15 раз.

Хаби Алонсо с особым старанием подготавливает своих подопечных к матчам с «Баварией». А уж как настроит на схватку в Лиге чемпионов, даже страшно представить. Клуб из Леверкузена не проиграл ни одной из шести последних очных встреч — три победы и три ничьих. Легендарный испанец идеально прорабатывает тактику, вынуждает мюнхенцев играть по его правилам.

В последних двух турах Бундеслиги мюнхенцы уверенно победили «Айнтрахт» (4:0) и «Штутгарт» (3:1), но это ни о чём не говорит. «Байер» тоже на днях разгромил франкфуртцев со счётом 4:1, да к тому же на выезде. Один из голов забил набравший прекрасную форму Патрик Шик, у него 16 голов в 14 предыдущих матчах первенства.

А вот то, что у «Баварии» возникли серьёзные трудности с «Селтиком» (2:1 и 1:1) в стыках, напрягает. Повезло, что на 90+4-й минуте ответной игры забил Альфонсо Дэвис. Сделал это латераль, для которого гол стал вторым в сезоне, а не лучший бомбардир команды Гарри Кейн. Кто знает, как встреча сложилась бы, дойди дело до дополнительного времени или серии пенальти.

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Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2 за 2.04. Хаби Алонсо установил рекорд среди тренеров Бундеслиги всех времён. Беспроигрышная серия его подопечных на выезде в первенстве насчитывает 29 матчей (21 победа и восемь ничьих). Гений с большой буквы.

Ставка: «Байер» не проиграет за 2.04.

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