«Бавария» — «Байер». Хаби Алонсо потирает руки

У испанца три победы и три ничьих в шести последних встречах с баварцами.

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Байер» 5 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 4.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Бавария» — «Байер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.66.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Байер» (05.03.2025)

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Отрыв от «Байера» большой — восемь очков. Однако беспроигрышная серия мюнхенцев в первенстве в два раза короче, чем у леверкузенцев. Так что рано хоронить интригу. Чемпионская гонка Бундеслиги далека от развязки.

В середине февраля у «Байера» были все шансы сократить отставание, победив в очной встрече, но не повезло — 0:0. «Бавария», которая является самой результативной командой лиги (72 гола в 24 играх), за весь матч нанесла всего лишь два удара, и оба пришлись в молоко. А ведь она идёт с лучшим показателем голов, чем при Ханс-Дитере Флике, установившем рекорд. «Фармацевты» же пробили по воротам 15 раз.

Хаби Алонсо с особым старанием подготавливает своих подопечных к матчам с «Баварией». А уж как настроит на схватку в Лиге чемпионов, даже страшно представить. Клуб из Леверкузена не проиграл ни одной из шести последних очных встреч — три победы и три ничьих. Легендарный испанец идеально прорабатывает тактику, вынуждает мюнхенцев играть по его правилам.

В последних двух турах Бундеслиги мюнхенцы уверенно победили «Айнтрахт» (4:0) и «Штутгарт» (3:1), но это ни о чём не говорит. «Байер» тоже на днях разгромил франкфуртцев со счётом 4:1, да к тому же на выезде. Один из голов забил набравший прекрасную форму Патрик Шик, у него 16 голов в 14 предыдущих матчах первенства.

А вот то, что у «Баварии» возникли серьёзные трудности с «Селтиком» (2:1 и 1:1) в стыках, напрягает. Повезло, что на 90+4-й минуте ответной игры забил Альфонсо Дэвис. Сделал это латераль, для которого гол стал вторым в сезоне, а не лучший бомбардир команды Гарри Кейн. Кто знает, как встреча сложилась бы, дойди дело до дополнительного времени или серии пенальти.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2 за 2.04. Хаби Алонсо установил рекорд среди тренеров Бундеслиги всех времён. Беспроигрышная серия его подопечных на выезде в первенстве насчитывает 29 матчей (21 победа и восемь ничьих). Гений с большой буквы.

Ставка: «Байер» не проиграет за 2.04.