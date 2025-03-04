«Фейеноорд» — «Интер». Индзаги защитит честь итальянского футбола

«Нерадзурри» — единственные из Серии А, кто остался в Лиге чемпионов.

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Фейеноорд» примет «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Интер» 5 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 62% вероятности. Победа «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Фейеноорд» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.76.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Интер» (05.03.2025)

В стыках «Фейеноорд» по сумме двух матчей сенсационно обыграл «Милан» (1:0 и 1:1). Получится ли у него победить ещё один клуб из того же города или это утопия, которой не суждено воплотиться в реальность? Скорее второе. «Интер» — гораздо более опасный соперник. Да и совсем непонятно, как поведёт себя команда после прихода Робина ван Перси.

«Милан» же заштормило после победы в Суперкубке Италии. «Россонери» опустились на девятое место в турнирной таблице Серии А. А «нерадзурри» борются за скудетто. Поделив на днях на выезде очки с «Наполи» (1:1), они сохранили лидерство. Совсем немного не дотерпели до финального свистка — пропустили на 87-й минуте. А так бы ещё и в отрыв ушли на четыре очка.

Сработали замены Антонио Конте. Редкий случай, когда в обороне «Интера» нашлась брешь. Ни один клуб в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не пропустил меньше, чем подопечные Симоне Индзаги. Один гол, да и тот от действующего чемпиона Германии «Байера» Хаби Алонсо. Очень надёжная оборона.

А вот с результативностью неувязка. «Интер» забивает больше всех в Серии А, но в Лиге чемпионов и на последнем отрезке сезона в чемпионате Италии показатели совсем скромные: 11 мячей в восьми играх и пять мячей в шести играх соответственно. Часто подводит завершение.

«Фейеноорд» смог сдержать натиск «Баварии» (3:0) и «Милана». Сводить к нулю старания звёздных нападающих грандов у клуба из Роттердама получается хорошо. Особенно на своём поле. Маловероятно, что первый матч с «Интером» получится результативным.

В то же время пределом возможностей «Фейеноорда» видится ничья. «Милан» получилось пройти благодаря глупому удалению Тео Эрнандеса. Если бы не оно, «россонери» наверняка смогли бы довести дело до победы и выйти в следующую стадию турнира. Заключить пари на Х2 + ТМ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50.

Подопечные Симоне Индзаги потерпели в этом сезоне всего лишь пять поражений. Лига чемпионов любит радовать сенсациями, но в этот раз неожиданностей не предвидится. «Нерадзурри» остались единственной итальянской командой в Лиге чемпионов, на них легло бремя защиты чести футбола Серии А. Нельзя ударить в грязь лицом.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.50.