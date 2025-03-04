«Ак Барс» — «Автомобилист». Гатиятулин и Заварухин мыслями в плей-офф

Недавняя очная встреча завершилась со счётом 2:1. Здесь тоже будет мало шайб.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги вышел на финишную прямую, остались считаные игры. В среду, 5 марта, в Казани состоится матч «Ак Барс» — «Автомобилист». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 5 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что можно представить как 50% вероятности. Победа «Автомобилиста» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50 — 28% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 7.00. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.57.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» (05.03.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 марта 2025, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

И «Ак Барс», и «Автомобилист» гарантировали себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги ещё во второй половине февраля. Основная задача выполнена, а возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции «Трактор» догнать уже трудно. Потому будет совершенно логично где-то поберечь себя и основные силы бросить на подготовку к Кубку Гагарина.

Как же найти реперные точки для прогноза, если обеим сторонам по большому счёту уже ничего надо? Одной из таких точек будет, конечно, текущая форма. Она сопоставима. Казанский клуб выиграл последний матч с «Сибирью», но до того дважды уступил. Екатеринбургский клуб, напротив, после двух побед потерпел два поражения.

Любопытно, что соперники не так давно встречались друг с другом. Дело было в конце февраля в Екатеринбурге. Тогда встреча получилась напряжённой, с большим числом силовых с обеих сторон. В духе плей-офф. А завершилась со счётом 2:1 в пользу принимающей стороны. Счёт в сезонной серии — 2-1 в пользу казанцев. Вполне возможно, уральцы захотят до кучи сейчас сравняться.

Вот только теперь у «Ак Барса» начинается домашняя серия, и на своём льду он показывает сдержанный хоккей. За 29 игр пропустил лишь 57 шайб при 84 заброшенных. «Автомобилист», в свою очередь, один из лучших по количеству набранных очков в гостях. Да и тоже довольно надёжен. При этом приедет в Казань после гостевых поражений от «Металлурга» и «Динамо» М, где забросил суммарно две шайбы.

Учитывая, что команды уже начали готовиться к плей-офф, ждать голевого парада в предстоящей встрече мы бы не стали. Тотал меньше 5 шайб в качестве ставки выглядит интересно. Такой вариант зашёл в трёх из пяти предыдущих игр КХЛ с участием казанцев и в четырёх из пяти предыдущих игр КХЛ с участием екатеринбуржцев. Счёт вполне может снова быть в районе 2:1.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.94.