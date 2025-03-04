«Рейнджерс» — «Вашингтон». Овечкин подождёт с рекордом, Шестёркин засучил рукава

У «столичных» яма в результатах, а ньюйоркцы — на подъёме.

Продолжаем наблюдать погоню Александра Овечкина за голевым рекордом Уэйна Гретцки. В четверг, 6 марта, на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 6 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Рейнджерс» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 35% вероятности.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70. Если соперникам не хватит основного времени и потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10. На послематчевую серию буллитов можно поставить за 8.60.

Прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (06.03.2025)

Из-за неприятной трёхматчевой серии поражений на рубеже февраля и марта «Вашингтон Кэпиталз» пропустил на первое место в сводной таблице Национальной хоккейной лиги своего конкурента — «Виннипег Джетс». Правда, разница сейчас не такая большая, а до конца регулярного чемпионата ещё очень много игр. Вся борьба впереди.

Однако победа в последнем матче над «Оттавой Сенаторз» пришлась как нельзя кстати. Она должна взбодрить хоккеистов столичного клуба, несмотря на то что получилась лишь по буллитам. Важно, что «столичные» забросили четыре шайбы в основное время. В нынешнем сезоне они несут знамя самого результативного коллектива лиги.

Александр Овечкин остался без результативных действий, а потому до рекорда Уэйна Гретцки по-прежнему 10 шайб. Впрочем, с тем темпом, который российский форвард задал, это не такое уж большое число. Эксперты вообще прогнозируют, что к апрелю рекорд падёт. Вот только как минимум на предстоящую встречу с «Рейнджерс» придётся повременить с достижениями.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в этом сезоне выглядит хуже, чем в прошлом. По крайне мере если заглянуть в турнирную таблицу. Отставание от топ-6 Восточной конференции составляет шесть очков. Игр в запасе ещё много, как мы уже поняли, но работы непочатый край. Собственно, в последнее время нью-йоркская команда и засучила рукава.

Из пяти прошлых матчей в НХЛ «Рейнджерс» победили в четырёх, пропустив суммарно лишь семь шайб на данном отрезке. А последние две встречи — с «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» — вообще выиграли с одинаковым счётом 4:0. Хорошо поработали как Игорь Шестёркин, так и его сменщик — Джонатан Куик. Заработали по шат-ауту.

Кроме того, в прошлой очной встрече в начале 2025 года «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» со счётом 7:4. Наверняка у ньюйоркцев осталось желание поквитаться. С учётом небольшой ямы в результатах гостей и, напротив, подъёма в результатах хозяев, можно ждать от вторых хорошего выступления. 1Х + ТМ 6.5 шайбы здесь подойдёт.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.