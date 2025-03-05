Экспресс на Лигу чемпионов: «ПСЖ» и «Ливерпуль» дают шоу, «Байер» кошмарит «Баварию»

1/8 финала Лиги чемпионов стартовала. Сегодня, 5 марта, завершится программа первых матчей. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс с общим коэффициентом 27.9.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Можно даже не пытаться выявить фаворита. Да, в отличие от «Ливерпуля» (шесть побед), «ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Однако и настолько мощной игры парижане раньше не показывали. Луис Энрике создал «машину смерти», безжалостную и целеустремлённую.

«Ливерпуль», разумеется, тоже не лыком шит. Победа в чемпионате Англии у мерсисайдцев уже почти в кармане. Уверенно обыграв на днях «Ньюкасл» (2:0), они увеличили отрыв от занимающего второе место лондонского «Арсенала» до 13 очков. Полный ход! А в плей-офф Лиги чемпионов вышли с первого места.

Хоть это только первый матч, предлагаем проверить тотал больше 3.5 мяча за 2.28. Тот случай, когда встретятся два примерно равных по силе соперника, обладающих шикарным подбором исполнителей и отменно поставленной игрой в атаке. Несмотря на старания защитников, чаще всего такие игры получаются результативными. А что же будет в ответной встрече? Волнительно представить!

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер»

Хаби Алонсо с особым старанием подготавливает своих подопечных к матчам с «Баварией». А уж как настроит на схватку в Лиге чемпионов, даже страшно представить. Клуб из Леверкузена не проиграл ни одной из шести последних очных встреч — три победы и три ничьих. Легендарный испанец идеально прорабатывает тактику, вынуждает мюнхенцев играть по собственным правилам.

А вот то, что у «Баварии» возникли серьёзные трудности с «Селтиком» (2:1 и 1:1) в стыках, напрягает. Повезло, что на 90+4-й минуте ответной игры забил Альфонсо Дэвис. Сделал это латераль, для которого гол стал вторым в сезоне, а не лучший бомбардир команды Гарри Кейн. Кто знает, как всё сложилась бы, дойди дело до дополнительного времени или серии пенальти.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2, за 2.04. Хаби Алонсо установил рекорд среди тренеров Бундеслиги всех времён. Беспроигрышная серия его подопечных на выезде в первенстве насчитывает 29 матчей (21 победа и восемь ничьих). Гений с большой буквы.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона»

Ну, само собой, такая «Барселона» — явный фаворит предстоящего противостояния. Причём абсолютно безразлично, где будет проходить первая встреча. Прямо сейчас каталонская машина идёт на серии из 15 матчей без поражений, а начало эта серия берёт с 2025 года. Фактически пошёл третий месяц, как команда не проигрывает.

Более того, посмотрите на количество побед — 12! А если и этого мало, может, созидательные способности «сине-гранатовых» вас убедят? На данном отрезке они забили 52 мяча. Это где-то 3,5 мяча за игру. Круто? Вообще-то, очень. А главным по реализации у них там Роберт Левандовски. Неувядающий поляк возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании, забив 21 мяч.

Конечно, «Бенфика» может пустить пыль в глаза результатами своих последних матчей. За пять игр в разных турнирах с 12 февраля команда одержала четыре победы всухую. Не ведитесь на это. Уровень сопротивления на португальской арене куда ниже, чем может предложить «Барселона». Команда Ханс-Дитера Флика давно переварила свой кризис и спокойно может забить три мяча.

Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Интер»

В стыках «Фейеноорд» по сумме двух матчей сенсационно обыграл «Милан» (1:0 и 1:1). Получится ли у него победить ещё один клуб из того же города или это утопия, которой не суждено воплотититься в реальность? Скорее всего, второе. «Интер» — гораздо более опасный соперник.

«Милан» заштормило после победы в Суперкубке Италии. «Россонери» опустились на девятое место в турнирной таблице Серии А. А «нерадзурри» борются за скудетто. При этом ни один клуб в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не пропустил меньше, чем подопечные Симоне Индзаги. Один гол, да и тот от действующего чемпиона Германии «Байера» Хаби Алонсо.

«Фейеноорд» смог сдержать натиск «Баварии» (3:0) и «Милана». Сводить к нулю старания звёздных нападающих грандов у клуба из Роттердама получается хорошо. В то же время пределом возможностей «Фейеноорда» видится ничья. А заключить пари на Х2 + ТМ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50.

Экспресс на Лигу чемпионов 5 марта

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль» за 2.28.

Ставка 2: «Байер» не проиграет «Баварии» за 2.04.

Ставка 3: «Барселона» обыграет «Бенфику» + тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Ставка 4: «Интер» не проиграет «Фейеноорду» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.50.

Общий коэффициент: 2.28 х 2.04 х 2.40 х 2.50 = 27.9.