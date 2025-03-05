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ПСЖ — Ливерпуль: прогнозы и ставки на матч 5 марта 2025, во сколько начало, какой канал, экспресс на футбол сегодня, результат

Экспресс на Лигу чемпионов: «ПСЖ» и «Ливерпуль» дают шоу, «Байер» кошмарит «Баварию»
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на Лигу чемпионов 5 марта
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А «Бенфика» и «Барселона» просто развлекаются.

1/8 финала Лиги чемпионов стартовала. Сегодня, 5 марта, завершится программа первых матчей. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс с общим коэффициентом 27.9.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Можно даже не пытаться выявить фаворита. Да, в отличие от «Ливерпуля» (шесть побед), «ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Однако и настолько мощной игры парижане раньше не показывали. Луис Энрике создал «машину смерти», безжалостную и целеустремлённую.

«Ливерпуль», разумеется, тоже не лыком шит. Победа в чемпионате Англии у мерсисайдцев уже почти в кармане. Уверенно обыграв на днях «Ньюкасл» (2:0), они увеличили отрыв от занимающего второе место лондонского «Арсенала» до 13 очков. Полный ход! А в плей-офф Лиги чемпионов вышли с первого места.

Подробный взгляд на матч
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Хоть это только первый матч, предлагаем проверить тотал больше 3.5 мяча за 2.28. Тот случай, когда встретятся два примерно равных по силе соперника, обладающих шикарным подбором исполнителей и отменно поставленной игрой в атаке. Несмотря на старания защитников, чаще всего такие игры получаются результативными. А что же будет в ответной встрече? Волнительно представить!

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хаби Алонсо с особым старанием подготавливает своих подопечных к матчам с «Баварией». А уж как настроит на схватку в Лиге чемпионов, даже страшно представить. Клуб из Леверкузена не проиграл ни одной из шести последних очных встреч — три победы и три ничьих. Легендарный испанец идеально прорабатывает тактику, вынуждает мюнхенцев играть по собственным правилам.

А вот то, что у «Баварии» возникли серьёзные трудности с «Селтиком» (2:1 и 1:1) в стыках, напрягает. Повезло, что на 90+4-й минуте ответной игры забил Альфонсо Дэвис. Сделал это латераль, для которого гол стал вторым в сезоне, а не лучший бомбардир команды Гарри Кейн. Кто знает, как всё сложилась бы, дойди дело до дополнительного времени или серии пенальти.

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Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2, за 2.04. Хаби Алонсо установил рекорд среди тренеров Бундеслиги всех времён. Беспроигрышная серия его подопечных на выезде в первенстве насчитывает 29 матчей (21 победа и восемь ничьих). Гений с большой буквы.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну, само собой, такая «Барселона» — явный фаворит предстоящего противостояния. Причём абсолютно безразлично, где будет проходить первая встреча. Прямо сейчас каталонская машина идёт на серии из 15 матчей без поражений, а начало эта серия берёт с 2025 года. Фактически пошёл третий месяц, как команда не проигрывает.

Более того, посмотрите на количество побед — 12! А если и этого мало, может, созидательные способности «сине-гранатовых» вас убедят? На данном отрезке они забили 52 мяча. Это где-то 3,5 мяча за игру. Круто? Вообще-то, очень. А главным по реализации у них там Роберт Левандовски. Неувядающий поляк возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании, забив 21 мяч.

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Конечно, «Бенфика» может пустить пыль в глаза результатами своих последних матчей. За пять игр в разных турнирах с 12 февраля команда одержала четыре победы всухую. Не ведитесь на это. Уровень сопротивления на португальской арене куда ниже, чем может предложить «Барселона». Команда Ханс-Дитера Флика давно переварила свой кризис и спокойно может забить три мяча.

Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Интер»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В стыках «Фейеноорд» по сумме двух матчей сенсационно обыграл «Милан» (1:0 и 1:1). Получится ли у него победить ещё один клуб из того же города или это утопия, которой не суждено воплотититься в реальность? Скорее всего, второе. «Интер» — гораздо более опасный соперник.

«Милан» заштормило после победы в Суперкубке Италии. «Россонери» опустились на девятое место в турнирной таблице Серии А. А «нерадзурри» борются за скудетто. При этом ни один клуб в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не пропустил меньше, чем подопечные Симоне Индзаги. Один гол, да и тот от действующего чемпиона Германии «Байера» Хаби Алонсо.

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«Фейеноорд» смог сдержать натиск «Баварии» (3:0) и «Милана». Сводить к нулю старания звёздных нападающих грандов у клуба из Роттердама получается хорошо. В то же время пределом возможностей «Фейеноорда» видится ничья. А заключить пари на Х2 + ТМ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50.

Экспресс на Лигу чемпионов 5 марта

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль» за 2.28.

Ставка 2: «Байер» не проиграет «Баварии» за 2.04.

Ставка 3: «Барселона» обыграет «Бенфику» + тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Ставка 4: «Интер» не проиграет «Фейеноорду» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.50.

Общий коэффициент: 2.28 х 2.04 х 2.40 х 2.50 = 27.9.

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