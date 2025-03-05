Экспресс на хоккей: у Овечкина проблемы, а в КХЛ на носу плей-офф

Пока Александр Овечкин гонится за рекордом Гретцки в НХЛ, Континентальная хоккейная лига потихоньку готовится к плей-офф. Этот экспресс от «Чемпионата» поможет охватить и то, и другое. Тем более что за океаном играют ночью по московскому времени.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Автомобилист» 5 марта

И «Ак Барс», и «Автомобилист» гарантировали себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги ещё во второй половине февраля. Основная задача выполнена, а возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции «Трактор» догнать уже трудно. Потому будет совершенно логично где-то поберечь себя и основные силы бросить на подготовку к Кубку Гагарина.

У «Ак Барса» начинается домашняя серия, и на своём льду команда показывает сдержанный хоккей. За 29 игр пропустила лишь 57 шайб при 84 забитых. «Автомобилист», в свою очередь, один из лучших по количеству набранных очков в гостях. Да и тоже довольно надёжен в обороне. При этом приедет в Казань после гостевых поражений от «Металлурга» и московского «Динамо», где забросил суммарно две шайбы.

С учётом того, что команды уже начали готовиться к плей-офф, ждать голевого парада в предстоящей встрече мы бы не стали. Тотал меньше 5 шайб в качестве ставки выглядит интересно. Такой вариант зашёл в трёх из пяти предыдущих игр с участием казанцев и в четырёх из пяти предыдущих игр с участием екатеринбуржцев. Счёт вполне может снова быть в районе 2:1, как это было в недавней очной встрече.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» 6 марта

Из-за неприятной трёхматчевой серии поражений в конце февраля – начале марта «Вашингтон Кэпиталз» пропустил на первое место в сводной таблице НХЛ своего конкурента — «Виннипег Джетс». Правда, разница сейчас не такая большая, а до конца регулярного чемпионата ещё очень много игр. Вся борьба впереди.

Победа в последнем матче над «Оттавой Сенаторз» пришлась кстати. Но Александр Овечкин остался без результативных действий, а потому до рекорда Уэйна Гретцки по-прежнему 10 шайб. И, скорее всего, с этим придётся ещё немного повременить. «Нью-Йорк Рейнджерс» сейчас засучил рукава и стабильно набирает очки. В последних двух матчах выиграл всухую!

Кроме того, в прошлой очной встрече в начале 2025 года «Вашингтон» победил «Рейнджерс» со счётом 7:4. Наверняка у ньюйоркцев осталось желание поквитаться. Учитывая небольшой спад в результатах гостей и, напротив, подъём у хозяев, можно ждать от вторых хорошего выступления. 1Х + ТМ 6.5 шайбы здесь подойдёт.

Экспресс на хоккейные матчи 6 марта

Ставка 1: тотал меньше 5 шайб в матче «Ак Барс» — «Автомобилист» за 1.94.

Ставка 2: «Рейнджерс» не проиграют «Вашингтону» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.

Общий коэффициент: 1.94 х 2.20 = 4.26.