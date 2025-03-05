«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы пробивают дно

Из Кубка Англии вылетели, в АПЛ — на 14-м месте. Далее в программе – провал в Лиге Европы.

6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян «Реал Сосьедад» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 6 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.15, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.90.

Прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» (06.03.2025)

«Реал Сосьедад» проводит неудачный сезон, а «Манчестер Юнайтед» терпит катастрофу. У басков ещё есть шансы добыть путёвку в следующий розыгрыш еврокубков. Отставание от располагающегося на шестой строчке «Бетиса» сравнительно небольшое — четыре очка. Манкунианцам же вообще не до этого. Мысли заняты другим.

Рубен Аморим опасается, как бы дело не дошло до борьбы за выживание. «Красные дьяволы» расположились на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. Очки набрали лишь в 6 из 14 предыдущих матчах первенства (четыре победы и две ничьих). На днях вылетели из Кубка Англии, уступив «Фулхэму» — 1:1 (3:4 пен.).

Есть в игре «красных дьяволов» проблески света. Иногда неплохо комбинируют. Однако, во-первых, постоянно подводит завершение. Во-вторых, сохранять необходимый ритм на протяжении всех 90 минут эта команда не в силах. В-третьих, много простых ошибок и «привозов». Нет цепкости в борьбе за результат.

Рубен Аморим поглощён перестройкой. Думает не о нынешнем положении, которое кроме как катастрофическим не назовёшь, а о будущем. А будущего с такими ужасными показателями и невнятной игрой может и не быть. Болельщики негодуют, кредит доверия к португальскому специалисту уменьшается.

«Реал Сосьедад» живёт настоящим. Не хватает стабильности, однако в целом команда выглядит конкурентоспособной. В стыках команда уверенно победила крепкий «Мидтьюлланн» (2:1 и 5:2). На внутренней арене результаты хуже, но этому есть вполне логичное объяснение. Много удалений, а также докучают травмы.

Недавно опять получил повреждение экс-полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Пропустил матчи с «Барселоной» в Примере и мадридским «Реалом» в Кубке Испании. Высока вероятность, что не сыграет и в первом матче с «Манчестер Юнайтед». Надо восстановиться полностью. Мадридцам бело-голубые проиграли 0:1, каталонцам — 0:4.

Вряд ли «Барселона» так много забила бы, не будь раннего удаления. Также надо отметить, что больше половины голов баски пропустили из-за рикошетов. Зато неплохо поупражнялись в сдерживании натиска. Над надёжностью в обороне Иманол Альгуасиль поработал на славу. В среднем за встречу его подопечные пропускают всего 0,9 мяча.

С результативностью у бело-голубых дела обстоят худо, в среднем забивают 1,2 гола за игру. Мало обладающих высоким уровнем исполнительского мастерства футболистов. Впрочем, чтобы не проиграть таким манкунианцам на своём поле, должно хватить. Предлагаем заключить пари на 1Х + ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 2.14.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет «МЮ» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.