«Копенгаген» — «Челси». Фаворит Лиги конференций будет осторожен

Лига чемпионов — это, конечно, хорошо, но не только там проходят интересные встречи. Про другие евротурниры тоже забывать не стоит. В четверг, 6 марта, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, Дания, состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Копенгаген» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Копенгаген» — «Челси» 6 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно составляет 59% вероятности. Победа «Копенгагена» оценивается коэффициентом 5.00, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Копенгаген» — «Челси» (06.03.2025)

Не секрет, что «Челси» является не только фаворитом предстоящего матча, но и фаворитом всего турнира в целом. На данном этапе букмекеры оценивают победу английской команды в финале Лиги конференций коэффициентом 1.70, что эквивалентно 58% вероятности. Из вменяемых конкурентов – лишь испанский «Бетис» и итальянская «Фиорентина».

Шаг лондонцы на турнире взяли такой, что все сомнения отпадают сами собой. Они выиграли семь из восьми матчей, которые успели провести в этом сезоне. Один в плей-офф квалификации и ещё шесть — на общем этапе. Понятно, что надо делать поправку на уровень сопротивления. Однако такое выступление перед 1/8 финала можно назвать безупречным.

Единственное, что не получилось, так это выезд в Швейцарию к «Серветту». Домашнюю встречу «аристократы» выиграли с комфортным преимуществом 2:0, но в гостях пришлось понервничать — 1:2. Как мы помним, клуб выступает в еврокубковом турнире вторым состав, выступает здорово. Но не исключено, что со стадии 1/8 финала будут выходить ключевые футболисты.

Только вот проблему выездных матчей это вряд ли решит кардинальным образом. У «Челси» не всё так гладко вдали от родного «Стэмфорд Бридж» и в других соревнованиях. Столичная команда проиграла пять из шести предыдущих выездных встреч в разных турнирах при единственной ничьей с довольно скромным «Кристал Пэлас». А это уже тревожный звоночек.

В чемпионате Англии подопечные Энцо Марески продолжают борьбу за выход в Лигу чемпионов. Однако к Лиге конференций тоже надо готовиться, если в клубе хотят выиграть хоть какой-то трофей. Из Кубка Англии и Кубка английской лиги ведь уже давно вылетели. Шансы есть, но сумасшедшей победы в предстоящем матче, наподобие той, что была на общем этапе с «Ноа» (8:0), ждать явно не стоит.

«Копенгаген» со скрипом прошёл стыковые матчи Лиги конференций и захромал в чемпионате Дании, но всё же на своём поле остаётся опасным соперником. Скорее всего, первая встреча в Копенгагене будет относительно спокойной, выверенной. «Челси» дождётся домашней игры, а «Копенгаген» устроит ничья с таким сильным оппонентом.

Вместе с тем не стоит ждать много голов. Ни одна, ни другая команда в последнее время не радует голевыми парадами. А хозяева, кроме того, должны понимать, что из-за разницы в классе надо быть осторожнее в обороне и не лезть на рожон. Короче говоря, что-то типа 1:1 или 1:0, 2:1 в пользу гостей здесь может быть. Берём ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча».

Ставка: «Челси» не проиграет «Копенгагену» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.