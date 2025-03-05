«Рома» — «Атлетик». Не хуже Лиги чемпионов

6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На стадионе «Олимпико» в Риме «Рома» примет «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Рома» — «Атлетик» 6 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.28, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Атлетик» Бильбао не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.88.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Атлетик» Бильбао (06.03.2025)

Возглавить проблемную команду по ходу сезона — пойти на риск. Только не говорите это Клаудио Раньери. Сотворивший сенсацию с «Лестером» тренер в очень короткие сроки переформатировал игру и менталитет «Ромы». Нет предела восхищению результатами его работы.

Беспроигрышная серия римлян в чемпионате Италии насчитывает 11 матчей. Ничьих за этот промежуток времени всего три: с «Миланом» (1:1), «Болоньей» (2:2) и «Наполи» (1:1). В стыках Лиги Европы «волки» прошли «Порту». Первая встреча ознаменовалась ничьей — 1:1. Ответную на своём поле выиграли — 3:2.

Раньери поставил перед собой цель создать команду, которая умеет не только обороняться. Преуспел. Смастерил одну из самых вариативных и опасных атак. Красиво и с высокой эффективностью римляне разыгрывают мяч вблизи чужой штрафной, часто бьют и забивают в каждом матче.

Быстро осваиваются приобретённые зимой футболисты. А ещё здорово прибавил Эльдор Шомуродов. Бывшего нападающего «Ростова» часто подводит реализация, но он классно развивает атаки, обостряет и отлично открывается под удар. Навязывает конкуренцию Артёму Довбику за место в основе.

Римляне стали очень опасны. Настолько, что «Атлетик» из Бильбао не видится для них непобедимым соперником. Подопечные Эрнесто Вальверде по обыкновению держатся в верхней части турнирной таблицы Примеры (занимают четвёртую строчку). Проиграли всего-навсего семь матчей в этом сезоне.

Главный секрет стабильности и успеха — превосходная оборона. Одна из лучших в Испании. Впрочем, не всегда стараний защитников и голкипера оказывается достаточно. Во всех турнирах баски пропустили 35 мячей. Не много, но и не совсем мало. Может быть, у римлян и не получится победить, но один гол они наверняка соорудить сумеют.

В то же время и у «львов» весьма неплохо обстоят дела с результативностью. В среднем за матч в Лиге Европы и чемпионате Испании забивают 1,7 гола. Лидеры атаки «Атлетика», в том числе лучший бомбардир команды Ойан Сансет, в отличной форме. Ответить на результативность «Ромы» есть чем.

Ставка: обе забьют за 1.88.