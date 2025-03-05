«АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм». Торжество нидерландского футбола

6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На стадионе «АФАС» в городе Алкмар, Нидерланды, «АЗ Алкмар» примет «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм» 6 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 2.08, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «АЗ Алкмар» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.51.

Прогноз на матч Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм» (06.03.2025)

Нидерландские команды приятно удивили — все, за исключением «Твенте», прошли в 1/8 финала еврокубков. Отчасти повезло, но не только в удаче дело. Подрастает талантливое поколение. Много молодых перспективных игроков может в скором времени пополнить составы грандов по всей Европе.

В стыках «АЗ Алкмар» прошёл «Галатасарай» (4:2 и 2:2). Четыре из шести голов забили футболисты до 24 лет включительно. Перспективный 40-летний бельгийский специалист Мартен Мартенс весьма эффективно использует сильные качества молодых одарённых футболистов.

Нехватку опыта тренер компенсирует классным рисунком и отличной динамикой игры. Быстроногие нападающие великолепно открываются, внешне очень легко находят свободные зоны и возможности для удара. Пусть шестое место в турнирной таблице Эредивизии не смущает. Много сил брошено на Кубок Нидерландов (вышли в финал) и на Лигу Европы.

А вот английские клубы, если вынести за скобки «Ливерпуль» и «Астон Виллу», в этом сезоне в еврокубках как-то неубедительны. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» в особенности. Лондонцы и манкунианцы проводят ужасный сезон. Располагаются в нижней части турнирной таблицы АПЛ. Конкретно «шпоры» — на 13-м месте.

В последнее время кадровых потерь стало меньше, и результаты чуть-чуть улучшились. Подопечные Ангелоса Постекоглу выиграли три из четырёх предыдущих матчей первенства. Загвоздка в том, что у «Брентфорда» (2:0) отняли очки не без везения (соперник был лучше), а нынешний «МЮ» (1:0) и располагающийся в зоне вылета «Ипсвич» (4:0) не одолеет только ленивый.

И после победной серии последовало домашнее поражение от также переживающего трудные времена «Манчестер Сити» (0:1). Не от всех травм «Тоттенхэм» успел избавиться. По-прежнему из-за повреждений отсутствует много важных игроков, а только-только покинувшие лазарет ещё не набрали оптимальную форму.

Другими словами, «шпоры» приходят в норму, но пока стабильность только в намётках. По-прежнему много брака в защите и мало остроты в атаке. В общем, все условия для домашней победы «АЗ Алкмар». Поддержка нидерландских болельщиков — мощное оружие. Без неё клуб из Алкмара уступил лондонцам на общем этапе со счётом 0:1. Надо бы взять реванш.

Ставка: победа «АЗ Алкмар» за 3.30.