«Панатинаикос» — «Фиорентина». Руй Витория и Юрий Лодыгин шумят на евроарене

Помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, есть ещё один евротурнир, где тоже встречаются любопытные противостояния. Особенно на поздних стадиях. В четверг, 6 марта, на стадионе «Спирос Луис» в Греции состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Панатинаикос» — «Фиорентина». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Панатинаикос» — «Фиорентина» 6 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое преимущество отдают гостям. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 3.10, в то время как победа «Панатинаикоса» оценивается в 2.28. Разница в вероятности составляет порядка 10%. На ничью можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что первый матч пары «Панатинаикос» — «Фиорентина» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Панатинаикос» — «Фиорентина» (06.03.2025)

Греческий «Панатинаикос» на удивление бодро выступает в этом еврокубковом сезоне. Во-первых, пробился в общий этап Лиги конференций, обыграв французский «Ланс» в квалификации. Во-вторых, вышел в 1/8 финала турнира. Да, были некоторые трудности. Например, разгромное поражение от «Челси» (1:4). Но покажите того, у кого трудностей нет.

Конечно, у «зелёных» не всё гладко на внутренней арене. Отставание от лидирующего в чемпионате Греции «Олимпиакоса» составляет почти 10 очков, и из Кубка Греции они вылетели. Зато последние результаты — вполне сносные. Особенно на домашнем стадионе. Коллектив выиграл пять прошлых матчей на своём поле с общим счётом 10:3.

Юрий Лодыгин появляется в воротах в этом сезоне реже, чем в прошлом. Однако команда справляется. И это, разумеется, проблема для «Фиорентины», которая из трёх выездных встреч на общем этапе Лиги конференций выиграла только одну — с «Санкт-Галленом» (4:2). В гостях у АПОЭЛа (1:2) флорентийцы потерпели поражение, а у «Витории Гимарайнш» (1:1) добыли лишь ничью.

Вместе с тем итальянская команда ещё и в Серии А вдали от дома выглядит плохо. Начиная с 15 декабря она провела шесть выездов в чемпионате Италии, четыре из которых проиграла при одной ничьей и одной победе. Взгляните также на количество пропущенных мячей на данном отрезке — девять. Достаточно, чтобы усомниться в её неприкосновенности.

В Греции, на родном стадионе, «Панатинаикос» попытается выбить себе хотя бы какое-нибудь преимущество перед матчем в Италии. С учётом его игры в атаке, шансы есть неплохие. «Фиорентину» с её нестабильностью в разных турнирах не спасёт даже Давид де Хеа. В то же время подопечные Раффаэле Палладино достаточно сильны, чтобы забить команде Руя Витории и Юрия Лодыгина.

Ставка: обе забьют за 1.84.