Экспресс на Лигу Европы: «Рома» направляется за кубком, «МЮ» — на выход

Лига чемпионов отгремела, первые матчи 1/8 финала позади. Сегодня, 6 марта, составляем экспресс на первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Общий коэффициент — 13.2.

Прогноз на матч «Рома» — «Атлетик»

Возглавить проблемную команду по ходу сезона — пойти на риск. Только не говорите это Клаудио Раньери. Сотворивший сенсацию с «Лестером» тренер в очень короткие сроки переформатировал игру и менталитет «Ромы». Нет предела восхищению результатами его работы.

Римляне стали очень опасны. Настолько, что «Атлетик» из Бильбао не видится для них непобедимым соперником. Подопечные Эрнесто Вальверде по обыкновению держатся в верхней части турнирной таблицы Примеры (занимают четвёртую строчку). Проиграли всего-навсего семь матчей в этом сезоне. Однако не всегда стараний защитников и голкипера оказывается достаточно для достижения результата.

Может быть, у римлян и не получится победить, но один гол они наверняка соорудить сумеют. В то же время и у «львов» весьма неплохо обстоят дела с результативностью. В среднем за матч в Лиге Европы и чемпионате Испании забивают 1,7 гола. Ответить на результативность «Ромы» есть чем.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»

«Реал Сосьедад» проводит неудачный сезон, а «Манчестер Юнайтед» терпит катастрофу. У басков ещё есть шансы добыть путёвку в следующий розыгрыш еврокубков. Отставание от располагающегося на шестой строчке «Бетиса» сравнительно небольшое — четыре очка. Манкунианцам же вообще не до этого. Мысли заняты другим.

Рубен Аморим поглощён перестройкой. Думает не о нынешнем положении, которое кроме как катастрофическим не назовёшь, а о будущем. А будущего с такими ужасными показателями и невнятной игрой может и не быть. «Реал Сосьедад» живёт настоящим. Не хватает стабильности, однако в целом команда выглядит конкурентоспособной. В стыках уверенно победила крепкий «Мидтьюлланн».

При этом у испанцев порядок с обороной. В среднем за встречу пропускают всего 0,9 мяча. С результативностью у бело-голубых дела обстоят худо, в среднем забивают 1,2 гола за игру. Мало обладающих высоким уровнем исполнительского мастерства футболистов. Впрочем, чтобы не проиграть таким манкунианцам на своём поле, должно хватить.

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм»

Нидерландские команды приятно удивили — все, за исключением «Твенте», прошли в 1/8 финала еврокубков. Отчасти повезло, но не только в удаче дело. Подрастает талантливое поколение. Много молодых перспективных игроков может в скором времени пополнить составы грандов по всей Европе.

В стыках «АЗ Алкмар» прошёл «Галатасарай» (4:2 и 2:2). Четыре из шести голов забили футболисты до 24 лет включительно. Нехватку опыта тренер компенсирует классным рисунком и отличной динамикой игры. А вот английские клубы, если вынести за скобки «Ливерпуль» и «Астон Виллу», в этом сезоне в еврокубках как-то неубедительны. «Тоттенхэм» в особенности.

Лондонцы проводят ужасный сезон. Не от всех травм успели избавиться. Приходят в норму, но пока стабильность только в намётках. По-прежнему много брака в защите и мало остроты в атаке. В общем, все условия для домашней победы «АЗ Алкмар».

Экспресс на матчи Лиги Европы 6 марта

Ставка 1: обе забьют в матче «Рома» — «Атлетик» за 1.88.

Ставка 2: «Реал Сосьедад» не проиграет «МЮ» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.

Ставка 3: победа «АЗ Алкмар» в матче с «Тоттенхэмом» за 3.30.

Общий коэффициент: 1.88 х 2.14 х 3.30 = 13.2.