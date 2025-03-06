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Копенгаген — Челси, прогнозы и ставки на матч Лиги конференций, где смотреть, кто победит, экспресс на футбол сегодня

Экспресс на Лигу конференций: «Челси» осторожничает, у «Фиорентины» проблемы
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Лиги конференций 6 марта
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Общий коэффициент — 3.40.

Четверг уже традиционно радует нас матчами не только Лиги Европы, но и Лиги конференций. Перед вами экспресс на главные игры третьего по значимости евротурнира, которые пройдут сегодня, 6 марта.

Прогноз на матч «Копенгаген» — «Челси»

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не секрет, что «Челси» является не только фаворитом предстоящего матча, но и фаворитом всего турнира в целом. На данном этапе букмекеры оценивают победу английской команды в Лиге конференций коэффициентом 1.70, что эквивалентно 58% вероятности. Из вменяемых конкурентов – лишь испанский «Бетис» и итальянская «Фиорентина». И это при условии, что команда на общем этапе выступала вторым составом.

Не исключено, что со стадии 1/8 финала будут выходить ключевые футболисты. Только вот проблему выездных матчей это вряд ли решит. У «Челси» не всё так гладко вдали от родного «Стэмфорд Бридж» и в других соревнованиях. Клуб проиграл пять из шести предыдущих выездных встреч в разных турнирах при единственной ничьей с довольно скромным «Кристал Пэлас». А это уже тревожный звоночек.

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«Копенгаген» — «Челси». Фаворит Лиги конференций будет осторожен

«Копенгаген» со скрипом прошёл плей-офф и ещё захромал в чемпионате Дании, но всё же на своём поле остаётся опасным соперником. Скорее всего, первая встреча в Копенгагене будет относительно спокойной, выверенной. «Челси» дождётся домашней игры, а «Копенгаген» устроит ничья с таким сильным оппонентом. При этом никто не радует голевыми парадами. А хозяева должны понимать, что из-за разницы в классе надо быть осторожнее.

Прогноз на матч «Панатинаикос» — «Фиорентина»

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Греческий «Панатинаикос» на удивление бодро выступает в этом еврокубковом сезоне. Во-первых, пробился в общий этап Лиги конференций, обыграв французский «Ланс» в квалификации. Во-вторых, вышел в 1/8 финала турнира. Да, были некоторые трудности. Например, крупное поражение от «Челси» (1:4). Но покажите того, у кого трудностей нет.

У «зелёных» не всё гладко на внутренней арене. Зато последние результаты — вполне сносные. Особенно на домашнем стадионе. Команда выиграла пять прошлых матчей на своём поле с общим счётом 10:3. И это, разумеется, проблема для «Фиорентины», которая из трёх выездных встреч на общем этапе Лиги конференций выиграла только одну — с «Санкт-Галленом» (4:2).

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Вместе с тем итальянская команда ещё и в Серии А вдали от дома выглядит плохо. Начиная с 15 декабря она провела шесть выездных матчей в чемпионате Италии, четыре из которых проиграла при одной ничьей и одной победе. Взгляните также на количество пропущенных мячей на данном отрезке — девять. Достаточно, чтобы усомниться в надёжности обороны. А потому логично ждать голы в обе стороны.

Экспресс на матчи Лиги конференций 6 марта

Ставка 1: «Челси» не проиграет «Копенгагену» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.

Ставка 2: обе забьют в матче «Панатинаикос» — «Фиорентина» за 1.84.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.84 = 3.40.

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