«Локомотив» — «Ахмат». Железнодорожники включаются в чемпионскую гонку

Возобновился сезон РПЛ. 7 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 7 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 62% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Ахмат» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» (07.03.2025)

«Локомотив» не самым удачным образом возобновил сезон — поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1). Есть оправдывающие железнодорожников факторы. Во-первых, встреча проходила в Махачкале. Во-вторых, совершил несколько отборных спасений голкипер соперника Давид Волк. Ну и, в-третьих, немного не хватило удачи.

Подопечные Михаила Галактионова больше владели мячом и создали больше опасных моментов. Для первого матча после длительного простоя вполне неплохо. Тем более что на турнирном раскладе потеря очков никак не отразилась. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

Чтобы включиться в чемпионскую гонку, железнодорожникам для начала необходимо прервать четырёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Первый круг провели отменно. Творил магию 19-летний Алексей Батраков. В первых 15 матчах сезона забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач, чем заслужил вызов в национальную команду на мартовские сборы.

В расширенный состав сборной России попали сразу семь футболистов «Локомотива». От «Ахмата» делегированы только три игрока. Победив в матче предыдущего тура «Рубин» (2:1), грозненцы покинули зону вылета. Но перестал ли Сергея Ташуева преследовать злой рок, ещё предстоит выяснить.

«Рубин» показал футбол низкого качества, но всё равно мог победить. На 56-й минуте забивший первый гол нападающий казанского клуба Дардан Шабанхаджай выбежал один на один с вратарём и попал в штангу. Зато не упустил возможность оформить дубль защитник «Ахмата» Надер Гандри. Не забиваешь ты — забивают тебе, это всем известно.

Провалы грозненцев в обороне никуда не делись. Просто «Рубин» был плох. «Локомотив» ошибок не простит. С результативностью у железнодорожников всё отлично (в среднем 1,7 гола за матч в РПЛ). Однако и пропускают они чаще всех среди команд топ-6 (1,4 мяча). 2:1, 3:0 или 3:1 в их пользу здесь вполне может быть.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.