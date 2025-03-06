«Тулуза» — «Монако». С таким Биеретом и Головин не нужен. Но было бы, конечно, лучше

7 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором «Тулуза» примет «Монако». Встреча пройдёт в Тулузе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Марк Болланжье.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Тулуза» — «Монако» 7 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 45% вероятности. Победа «Тулузы» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Тулуза» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Тулуза» — «Монако» (07.03.2025)

В первом круге «Тулуза» закономерно уступила со счётом 0:2. Не стоит сильно рассчитывать на то, что поддержка родных болельщиков поможет взять реванш. Как ни странно, дома при одинаковом количестве матчей «фиолетовые» набрали меньше очков, чем на выезде (15 против 18).

«Тулуза» расположилась на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от занимающего шестую строчку «Лиона» составляет шесть очков. Нет, побороться за получение путёвки в еврокубки не получится. Для этого нужен более продвинутый рисунок игры и больше сил.

Бо́льшую часть очков «фиолетовые» набрали во встречах с аутсайдерами и середняками. Для того чтобы претендовать на выход на международную арену, нужно больше ресурсов. «Тулуза» такими возможностями не располагает. Зимой ей не удалось укрепить состав качественными игроками.

А вот «Монако» усилился. Да ещё как! Приковывает к себе внимание прибретённый у «Штурма» 22-летний талантливый датский нападающий Мика Биерет. В шести предыдущих матчах чемпионата Франции он записал на свой счёт одну результативную передачу и 10 голов. Оформил три хет-трика.

Правда, во всех трёх матчах в соперниках были клубы из нижней части турнирной таблицы первенства, не славящиеся крепкой обороной. Речь про «Осер» (4:2), «Нант» (7:1) и «Реймс» (3:0). «ПСЖ» и «Лиллю» Биерет забить не смог, а монегаски проиграли со счётом 1:4 и 1:2 соответственно. И всё же!

«ПСЖ» и «Лилль» в шикарной форме, так что поражения не удивляют. К тому же игру с «догами» из-за травмы пропустил капитан «Монако» Александр Головин. Точные сроки полного восстановления неизвестны. Без бывшего полузащитника московского ЦСКА команде приходится нелегко.

Тем не менее в Тулузе красно-белые должны набрать как минимум одно очко. «Фиолетовые» выиграли всего лишь 2 из 11 последних очных встреч. Причём оба раза победили на выезде. Только в трёх играх на двоих соперники забили больше трёх мячей. Вряд ли и в этот раз увидим много голов.

Мощностей в атаке «фиолетовым» явно не хватает, но защищаются они весьма слаженно. Ни в одном из 12 предыдущих матчей чемпионата Франции не пропустили больше двух мячей. «ПСЖ» уступили со счётом 0:1, а также сыграли вничью с «Лионом» (0:0) и «Ниццей» (1:1). Скорее всего, и в этот раз будет что-то похожее.

Ставка: «Монако» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.