«Динамо» Москва — «Локомотив». Ярославль выиграет конференцию чуть позже

7 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет ярославский «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив» 7 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с таким же коэффициентом, что и на выигрыш «Локомотива» — 2.60. Поставить на ничью можно за 3.50, что составляет около 28% вероятности.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Динамо» Москва — «Локомотив» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.96, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.85. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.30.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив» Ярославль (07.03.2025)

После трёхматчевой безвыигрышной серии Алексей Кудашов пообещал внести правки в план тренировок, увеличить физические нагрузки. Повышение требований вернуло москвичей в победную колею. На выезде обыграли «Локомотив» (3:1) и СКА (1:0), дома – «Куньлунь» (6:3) и «Автомобилист» (4:1).

Бело-голубые закрепились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего следом ЦСКА составляет два очка. И самое главное — к началу плей-офф подходят в отличном настроении, хорошем тонусе и с налаженной системой.

Поистине здорово тренерский штаб Кудашова поработал над нейтрализацией большинства. У шикарно разыгрывающего лишнего «Автомобилиста» было три возможности на реализацию, но ни одной шайбы в неравных составах бело-голубые не пропустили. Отдельной похвалы заслуживает Максим Моторыгин. Совершил 36 сейвов. Вратарь проводит превосходный сезон.

У «Локомотива» не менее надёжный голкипер. Даниил Исаев на днях помог крупно победить на выезде «Северсталь» (5:0). Оформил шат-аут. Отразил 20 бросков в створ. Таким образом, железнодорожники стали пятой командой в истории КХЛ, выигравшей 45+ матчей за сезон.

Если одолеют московское «Динамо», досрочно выиграют Западную конференцию. А там и до победы в регулярном чемпионате не далеко. Отрыв от «Трактора» составляет семь очков. Это лишь вопрос времени. Такое большое отставание москвичам и челябинцам уже не отыграть.

Встреча с москвичами станет для ярославцев третьей на выезде подряд за шесть дней. Хоть с «Сочи» и «Северсталью» разобрались уверенно, усталость от игры и перелётов накопилась. Судя по всему, с победой в конференции придётся повременить. Соперник неудобный, да и лучше, наверное, это сделать на своём льду, при родных болельщиках.

Ставка: победа «Динамо» с учётом ОТ и буллитов за 1.90.