«Пари НН» — «Краснодар». Friendly fire от Кокшарова

Российская Премьер-Лига набирает ход после возобновления сезона. В пятницу, 7 марта, на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч «Пари НН» — «Краснодар», который откроет программу 20-го тура чемпионата России по футболу. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» 7 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно составляет 58% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается в 5.30 (18% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.00.

В то же время аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» (07.03.2025)

«Пари Нижний Новгород» возобновил сезон чемпионата России с победы. В прошлом туре принимал «Акрон» и выиграл со счётом 2:1. Хорошо себя показал Александр Кокшаров, который отдал результативную передачу и забил гол. Почему стоит обратить внимание конкретно на этого футболиста? Во-первых, потому что удачный матч должен придать ему уверенности.

Во-вторых, Кокшаров — нападающий «Краснодара», который в зимнее трансферное окно перебрался на правах аренды в Нижний Новгород. Сейчас предстоит сыграть как раз с «Краснодаром», и здесь вполне может сработать то самое правило. Правило, когда бывшие или арендованные футболисты в конкретном матче хорошо выступают против своих клубов.

Кроме того, победа позволила нижегородцам продвинуться в турнирной таблице, ведь до того они набрали лишь одно очко за четыре тура. Прямо сейчас отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет пять очков, а от зоны стыковых матчей — одно очко. Короче говоря, вся борьба впереди. Важно, что настроение хорошее.

Того же сказать о «Краснодаре» не выйдет. Команда Мурада Мусаева осталась без усиления зимой, сезон же возобновила домашней ничьей с «Крыльями Советов» (1:1). При этом самарский клуб ещё и открыл счёт, а потому хозяевам пришлось отыгрываться. Несмотря на преимущество во владении мячом, дожать соперника на своём поле не получилось.

Таким образом, краснодарцы упустили возможность воспользоваться осечкой «Зенита», который в матче с ЦСКА потерял очки. Более того, в чемпионскую гонку ворвался «Спартак», обыгравший «Оренбург» (2:0). Перед 20-м туром сформировалось троевластие. У каждого претендента по 40 очков. Интрига закручивается!

Реальные шансы вставить палки в колёса «Краснодару» есть у «Пари НН» Виктора Гончаренко. При всех несовершенствах его «Урал» в своё время хорошо настраивался на большие клубы. «Пари НН» — клуб схожего калибра. Так что на одного из лидеров РПЛ настрой в Нижнем Новгороде будет серьёзный. Как минимум на гол наиграть должны.

Однако у самого «Краснодара» с атакой порядок. Джон Кордоба уже привычно в пятёрке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, а травмированного Эдуарда Сперцяна тренерский штаб как-нибудь заменит. Так что ждать голы в обе стороны в предстоящем матче — вполне логичное решение. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в чью-либо пользу здесь можно дождаться.

Ставка: обе забьют за 1.86.