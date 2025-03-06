«Вашингтон» — «Детройт». Овечкин продолжит в том же духе

Александр Овечкин всё ближе к голевому рекорду Уэйна Гретцки, и мы продолжаем следить за подвигами россиянина за океаном. В субботу, 8 марта, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» 8 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.73, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Детройта» по итогам трёх периодов оценивается в 3.60 — 27% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 5.00. На серию послематчевых бросков можно поставить за 10.0. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» (08.03.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая, кстати, проходила в Нью-Йорке, Александр Овечкин забросил очередную шайбу. Гол стал для него 885-м в карьере, до рекорда Уэйна Гретцки остаётся девять точных бросков. И феноменального россиянина не остановил даже другой феноменальный россиянин — Игорь Шестёркин, который в тот день защищал ворота соперника.

Более того, благодаря этой шайбе «столичные» перевели дело в матче в овертайм, поскольку сравняли счёт. А в овертайме спустя четыре минуты и семь секунд победный гол забил Том Уилсон, которого некоторые даже считают «телохранителем» Ови. Так или иначе, эта любопытная закономерность, произошедшая в тот вечер, подарила столичному клубу важные очки.

Почему это важно? Потому что Овечкину необходимо поддерживать хороший голевой темп для рекорда, а «Вашингтону» нужно быть в хорошем настроении для борьбы за победу в регулярном чемпионате. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» очень хороши. В сводной таблице НХЛ спорят за первое место с «Виннипег Джетс» и уже почти наверняка квалифицируются в плей-офф.

«Детройт Ред Уингз», в свою очередь, приедет в столицу США при не самой приятной серии и без козырей в рукаве. Во-первых, в глаза бросаются два поражения от «Коламбус Блю Джекетс» с общим счётом 5:10. Да и в целом оборону назвать эталонной трудно. Количество пропущенных шайб уже близится к 200. Многовато, мягко говоря. У «Кэпиталз», например, 163 пропущенные шайбы.

Во-вторых, надо отметить, что у «Ред Уингз» накануне поездки к «Вашингтону» в гости встреча с дебютантом лиги — «Ютой». На всё это сил, конечно, может не хватить. «Кэпиталз» же, подготовленные и отдохнувшие, наверняка потирают руки. Думается, у Александра Овечкина будет хорошая возможность ещё сократить отставание от Гретцки, а его клуб победит и продолжит борьбу с «Виннипегом».

Ставка: «Вашингтон» победит за 1.73.