Самый эффективный инструмент. Букмекеры ждут закон о самоограничении

5 марта в Москве прошёл деловой завтрак для лидеров индустрии ставок. Одной из центральных его тем стало самоограничение игроков. Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов отметил, что именно самоограничение — самый эффективный инструмент в борьбе с лудоманией.

«Это очень эффективный инструмент, мы все его ждём, шестой год никак не можем принять. Популистские законопроекты направлены на борьбу с лудоманией, а самый эффективный инструмент не принят. Очень ждём», — подчеркнул Оганезов, отметив, что закон по самозапрету кредитов был принят очень быстро. Что же не так с самоограничением на ставки?

Идея витает шесть лет

Впервые идея о законодательной возможности самозапрета появилась ещё в 2019 году, однако рассмотрение затянулось. Вторая попытка вернуться к документу состоялась в 2021 году. Тогда Минфин направил документ для оценки в Аналитический центр при правительстве. Но и тогда ситуация не сдвинулась с мёртвой точки.

Наконец, в 2024 году законопроект внесли в Госдуму. Предполагается, что заявку на самозапрет можно будет подать через «Госуслуги». Букмекеры и казино разместят баннеры с информацией об опции на сайтах и в приложениях, а также в игорных заведениях. После активации механизма нельзя будет делать ставки и переводы в адрес БК, компаниям запретят присылать рекламу тем, кто решил себя ограничить. Самое важное: минимальный срок ограничения — 12 месяцев. Механизм в случае принятия должен заработать 1 сентября.

Кроме того, в марте внесли законопроект о создании реестра самозапрета на азартные игры. Предполагается, что букмекеры и другие представители игорного бизнеса будут сверяться с перечнем, прежде чем оказать услуги игроку.

Что делали букмекеры эти шесть лет?

Букмекеры не лукавят, когда говорят о борьбе с лудоманией. Практически все предлагают те или иные механизмы для игроков. Можно закрыть свой игровой счёт, установить лимит расходов на определённый период времени, ограничить сумму проигрыша или сумму ставки.

Кроме того, в 2023 году «Единый ЦУПИС» внедрил механизм «Ответственная игра», который должен помочь игрокам бороться с лудоманией. О нём на деловом завтраке рассказала председатель правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина.

«На сегодняшний день «Единый ЦУПИС» обеспечивает определённый бесшовный механизм для наших игроков, когда они, помимо процедуры идентификации, могут в один клик сделать ставку. В 2023 году после исследований мы поняли, что механизм будет востребован, и внедрили сервис «Ответственная игра». Он очень востребован, мы продолжаем модернизировать сервис. Он по принципу единого окна позволяет вносить игрокам самоограничения. По сумме, по объёму на месяц, неделю либо самоисключение навсегда. На втором месте этот параметр находится. Но у нас нет жёстких ограничений на возвращение. Есть определённый период охлаждения. Он благотворно влияет на игроков», — отметила Шейкина.

Однако у механизма есть свои проблемы. Во-первых, отменить запрет достаточно легко — через письмо на электронную почту. Во-вторых, букмекеры получают информацию не сразу, и всё это время их реклама доходит до пользователя. Более того, если у игрока есть фрибеты, он может ими пользоваться. Разумеется, это нужно дорабатывать.

Кстати, примерно такие же механизмы работают и в других странах. Например, в Великобритании эта система получила название Gamstop, а в Австралии — Betstop. Эти программы востребованы. К примеру, в Великобритании во второй половине 2024 года почти половина (48%) пользователей выбрали исключение на пять лет.

В чём проблема законопроекта о самоограничении?

Букмекеры уверены, что в текущей редакции законопроект будет способствовать оттоку людей в нелегальный сектор.

«Очень важен вопрос вариативности. В нынешней редакции законопроект подразумевает только запрет ставок. На самом деле, люди заинтересованы в вариативности. Кого-то интересует уменьшение суммы ставки, количества ставок, периода. Вариативность очень большая, она присутствует в механизме, который букмекеры используют сами у себя. Конечно, отсутствие вариативности при сроке в 12 месяцев будет подталкивать людей обращаться в нелегальный сектор. Если её можно ввести — это было бы просто замечательно. Но мы уже готовы, чтобы этот закон приняли [таким], какой он есть, чтобы прекратить спекуляции относительно зависимых игроков», — подчеркнул Николай Оганезов.

Ему вторила и Елена Шейкина.

«Это уже не первая редакция. В предыдущих версиях было много вопросов. Сейчас достаточно лаконичный текст, удобно для игроков, которые оказываются в трудной ситуации, имеют зависимость. Единственное, на что мы обратили внимание, — минимальный срок, на который игрок может исключить себя из игры. Это 12 месяцев. Здесь мы видим риски перетока в нелегальный сектор, потому что 12 месяцев без права отзыва этого заявления — это может быть очень сложно для игроков. Мы считаем, что оптимальный срок — от четырёх до шести месяцев, будем писать соответствующие предложения», — заявила председатель правления «Единого ЦУПИС».

Действительно, год жёсткого ограничения — большой риск. Даже если лудоман останется в легальном секторе, он может воспользоваться игровым счётом кого-то из родственников или друзей. Однако проще всего ему будет уйти в нелегальную зону. Да, зеркала сайтов таких компаний оперативно блокируются. Но найти работающий адрес несложно. Таким образом, проблема не решится, а игрок окажется совершенно незащищённым в случае спорной ситуации. Ему просто некуда будет обратиться.

И всё же закон о самозапрете должен стать большим шагом в борьбе с лудоманией. Будем надеяться, что ждать действительно осталось недолго.