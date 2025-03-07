Экспресс на РПЛ: «Краснодар» получает нож в спину, «Локомотив» просыпается

Сегодня, 7 марта, открывается программа 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Этот специальный экспресс от авторов «Чемпионата» позволит зацепить оба матча. Общий коэффициент — 4.09.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар»

«Пари Нижний Новгород» возобновил сезон с победы. В прошлом туре принимал «Акрон» и выиграл со счётом 2:1. Хорошо себя показал Александр Кокшаров, который отдал результативную передачу и забил гол. Почему стоит обратить внимание конкретно на этого футболиста? Во-первых, потому что удачный матч должен придать ему уверенности.

Во-вторых, Кокшаров — нападающий «Краснодара», в зимнее трансферное окно перебравшийся на правах аренды в Нижний Новгород. Сейчас предстоит сыграть как раз против «Краснодара», и здесь вполне может сработать то самое правило. Правило, когда бывшие или арендованные футболисты в конкретном матче хорошо выступают против своих клубов.

«Краснодар», в свою очередь, зимой остался без усиления, а сезон возобновил ничьей в матче с «Крыльями Советов». Перед 20-м туром в чемпионской гонке, помимо краснодарцев, ещё «Зенит» и «Спартак». У этих трёх клубов по 40 очков. Однако реальные шансы вставить палки в колёса «Краснодару» есть у «Пари НН» Виктора Гончаренко. На одного из лидеров РПЛ настрой в Нижнем Новгороде будет серьёзный. Так что ждём голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Чтобы включиться в чемпионскую гонку, «Локомотиву» для начала необходимо прервать четырёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Особенно после того, как поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1). Первый круг команда провела отменно. Творил магию 19-летний Алексей Батраков. В первых 15 матчах сезона забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач, чем заслужил вызов в национальную команду на мартовские сборы.

В расширенный состав сборной России попали сразу семь футболистов «Локомотива». От «Ахмата» делегированы три игрока. Победив в матче предыдущего тура «Рубин» (2:1), грозненцы покинули зону вылета. Но перестал ли Сергея Ташуева преследовать злой рок, ещё предстоит выяснить.

Провалы грозненцев в обороне никуда не делись. Просто «Рубин» был плох. «Локомотив» ошибок не простит. С результативностью у железнодорожников всё отлично (в среднем 1,7 гола за матч в РПЛ). Однако и пропускают они чаще всех среди команд топ-6 (1,4 мяча). 2:1, 3:0 или 3:1 в их пользу здесь вполне может быть.

Экспресс на матчи РПЛ 7 марта

Ставка 1: обе забьют в матче «Пари НН» — «Краснодар» за 1.86.

Ставка 2: победа «Локомотива» в матче с «Ахматом» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 1.86 х 2.20 = 4.09.