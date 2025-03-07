Экспресс на пятницу: ночной Овечкин и подвиги «Монако» без Головина

Тихой сапой добрались до долгожданных выходных. Начинаем вечер пятницы отечественным хоккеем, продолжаем — европейским футболом, а завершаем всё это дело ночью в субботу с Александром Овечкиным. Экспресс от авторов «Чемпионата» поможет объять необъятное.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив»

После трёхматчевой безвыигрышной серии Алексей Кудашов пообещал внести правки в план тренировок, увеличить физические нагрузки. Повышение требований вернуло москвичей в победную колею. На выезде обыграли «Локомотив» (3:1) и СКА (1:0), дома – «Куньлунь» (6:3) и «Автомобилист» (4:1). Отдельной похвалы заслуживает Максим Моторыгин. Он совершил 36 сейвов в последнем матче.

У «Локомотива» не менее надёжный голкипер. Даниил Исаев на днях помог крупно победить на выезде «Северсталь» (5:0). Оформил шат-аут. Отразил 20 бросков в створ. Таким образом, железнодорожники стали пятой командой в истории КХЛ, выигравшей 45+ матчей за сезон. Если одолеют московское «Динамо», досрочно выиграют Западную конференцию.

Однако встреча с москвичами станет для ярославцев третьей на выезде подряд за шесть дней. Хоть с «Сочи» и «Северсталью» разобрались уверенно, усталость от игры и перелётов накопилась. Судя по всему, с победой в конференции придётся повременить. Соперник неудобный, да и лучше, наверное, это сделать на своём льду, при родных болельщиках.

Прогноз на матч Лиги 1 «Тулуза» — «Монако»

В первом круге «Тулуза» закономерно уступила со счётом 0:2. Не стоит сильно рассчитывать на то, что поддержка родных болельщиков поможет взять реванш. Как ни странно, дома при одинаковом количестве матчей «фиолетовые» набрали меньше очков, чем на выезде (15 против 18).

При этом «Монако» выглядит сильнее при всей своей нестабильности. Пока Александр Головин в лазарете, феерит новичок Мика Биерет. В Тулузе красно-белые должны набрать как минимум одно очко. Дело ещё в том, что «фиолетовые» выиграли всего лишь 2 из 11 последних очных встреч.

Мощи атаке «фиолетовым» явно не хватает, но защищаются они весьма слаженно. Ни в одном из 12 предыдущих матчей чемпионата Франции не пропустили больше двух мячей. «ПСЖ» уступили со счётом 0:1, а также сыграли вничью с «Лионом» (0:0) и «Ниццей» (1:1). Скорее всего, и в этот раз будет что-то похожее.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт»

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая проходила в Нью-Йорке, Александр Овечкин забросил очередную шайбу. Гол стал для него 885-м в карьере, до рекорда Уэйна Гретцки остаётся девять точных бросков. И феноменального россиянина не остановил даже другой феноменальный россиянин — Игорь Шестёркин. В том числе благодаря этой шайбе «Вашингтон Кэпиталз» добился победы.

«Детройт Ред Уингз», в свою очередь, приедет в столицу США с не самой приятной серией и без козырей в рукаве. Во-первых, в глаза бросаются два поражения от «Коламбус Блю Джекетс» с общим счётом 5:10. Да и в целом оборону назвать эталонной трудно. Количество пропущенных шайб уже близится к 200. Многовато, мягко говоря. У «Кэпиталз», например, 163 пропущенные шайбы.

Во-вторых, надо отметить, что у «Ред Уингз» накануне поездки к «Вашингтону» в гости встреча с дебютантом лиги — «Ютой». На всё это сил, конечно, может не хватить. «Кэпиталз» же, подготовленные и отдохнувшие, наверняка потирают руки. У Александра Овечкина будет хорошая возможность ещё сократить отставание от Гретцки, а его команда победит и продолжит борьбу с «Виннипегом».

Экспресс на матчи в пятницу, 7 марта

Ставка 1: победа московского «Динамо» в матче с «Локомотивом» с учётом ОТ и буллитов за 1.90.

Ставка 2: «Монако» не проиграет «Тулузе» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

Ставка 3: «Вашингтон» победит «Детройт» за 1.73.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.02 х 1.73 = 6.63.