«Оренбург» — «Ростов». Дело Карпина живёт

Возобновился сезон РПЛ. 8 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 12:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 8 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (08.03.2025)

Одним из главных событий зимы стал уход Валерия Карпина из «Ростова». Ещё состоялся громкий трансфер Даниила Глебова в московское «Динамо». Как раз с бело-голубыми и провели первый матч после возобновления сезона жёлто-синие. Встреча завершилась ничьей — 1:1.

«Ростов» не может быть доволен результатом. Он доминировал на протяжении всей встречи, должен был побеждать. Валерий Карпин провёл впечатляющую кампанию по подготовке команды к возобновлению сезона. Его дело успешно продолжает испанский специалист Джонатан Альба.

Первым делом новому тренеру «Ростова» нужно заняться прокачкой реализации. С контролем мяча, позиционной игрой и созданием моментов нет никаких проблем. Только в первые 10 минут игры с «Динамо» жёлто-синие должны были забить два или три мяча. А соорудили только один гол, да и тот был отменён из-за крохотного офсайда.

«Оренбург» возобновил сезон значительно хуже. По делу уступил на выезде «Спартаку» (0:2). Поражение стало для сине-белых седьмым подряд в чемпионате России. Безвыигрышная серия в первенстве составляет уже 18 встреч. Первая лига, встречай.

Замыкающие турнирную таблицу РПЛ оренбуржцы, видимо, смирились с вылетом во второй по значимости дивизион России. Запущен процесс перестройки. Клуб из одноимённого города покинули легионеры, которые образовывали основной костяк. Взамен у «Енисея» приобретён 23-летний нападающий Максим Савельев.

Владимир Слишкович не теряет веры, что получится сохранить прописку в РПЛ. Однако с имеющимися ресурсами и в нынешнем положении отыграть отставание в восемь очков просто невозможно. Футболисты в подавленном состоянии из-за плохих результатов. Остро реагируют, если что-то не получается. А не получается практически всё. Не получится и теперь.

Ставка: победа «Ростова» за 2.30.