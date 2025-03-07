«Факел» — «Зенит». Сергей Семак напрасно беспокоится

Ничего сложного в том, чтобы обыграть воронежцев, нет.

Возобновился сезон в РПЛ. 8 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором «Факел» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Факел» — «Зенит» 8 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.49, что составляет приблизительно 67% вероятности. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 7.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Факел» — «Зенит» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28.

Прогноз на матч чемпионата России «Факел» — «Зенит» (08.03.2025)

Сергей Семак не ждёт, что победить «Факел» будет легко. Он отметил, что воронежцы редко проигрывают и мало пропускают. Это говорит о качественной организации, прекрасной дисциплинированности и физической готовности. Крепкая неуступчивая команда, опасная на своём поле. Пока всё логично.

Дома сине-белые потерпели всего два поражения в текущем розыгрыше РПЛ. Поддержку любимому клубу болельщики обеспечивают огненную. Тем не менее для «Зенита» воронежцев всё же нельзя назвать сложным соперником. В первом круге петербуржцы уверенно победили со счётом 3:1.

То было в Санкт-Петербурге, однако статистика очных встреч в Воронеже также всецело на стороне сине-бело-голубых. Они выиграли пять из восьми предыдущих. Другие три ознаменовались ничейным исходом. И ни в одной соперники не забили на двоих больше трёх мячей.

Исходя из этого, можно остановиться на П2 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.00. От разницы в классе никуда не уйдёшь. «Зенит», по обыкновению, борется за чемпионство. «Факел» ведёт борьбу за выживание — занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Подопечные Сергея Семака возобновили сезон не шикарно, но и не плохо. Поделив очки с ЦСКА (0:0), поднялись на первую строчку. У «Спартака» и «Краснодара» столько же очков, но хуже дополнительные показатели. Высокая конкуренция подначивает набрать как можно больше очков в оставшихся 11 турах.

Несмотря на приобретение бразильского нападающего Луиса Энрике, с результативностью у петербуржцев дела по-прежнему обстоят не очень. Ни в одном из семи последних матчей РПЛ не забили больше двух мячей. Плюсик в пользу небольшого количества голов в Воронеже.

«Факел» возобновил сезон хуже, уступив «Химкам» (0:1). Воронежцы чаще владели мячом и нанесли больше ударов, однако забить так и не смогли. Результативность «огнеопасных» — худшая в лиге. В 19 встречах в чемпионате России забито всего 11 голов. Это совсем несерьёзно.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.