ЦСКА — «Химки». Заранее поздравляем Марко Николича

8 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России, в котором московский ЦСКА примет подмосковные «Химки». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Химки» 8 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.51, что составляет приблизительно 66% вероятности. Победа «Химок» оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Химки» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Химки» (08.03.2025)

На сборах Марко Николич наигрывал тактику с «ромбом» в центре поля. Её же применил в первом после возобновления сезона матче с «Зенитом» (0:0). Армейцы сыграли неплохо, как минимум не хуже петербуржцев. Могли не раз наказать соперника за ошибки. Чаще попадали в створ ворот и даже заработали больше угловых.

С другой стороны, ничья с лидером, да ещё и на его поле, — это хороший результат. Москвичи продемонстрировали, что хорошо подготовились к возобновлению сезона. По ощущениям, стали крепче физически и ментально. Главное — чтобы это не было следствием одного лишь хорошего настроя на матч с «Зенитом».

Стабильности в игре команде Николича не хватает. Однако есть некая закономерность. Очки ЦСКА теряет во встречах с одними и теми же соперниками: дважды не смог победить «Зенит», «Ростов» и «Рубин». «Химки» в первом круге на выезде обыграла весьма уверенно — 2:0.

Если в гостях получилось, то на своём поле армейцы должны победить не менее убедительно. Дома «Химки» проигрывают куда реже, чем на выезде (четыре поражения против девяти). Только благодаря поддержке болельщиков возобновили сезон с победы над «Факелом» (1:0).

«Огнеопасные» значительно больше владели мячом, опаснее атаковали. Подвела реализация, что часто с ними случается. Неудивительно, что располагающаяся в зоне вылета команда смотрелась лучше красно-чёрных. Зимой «Химки» покинули сразу 10 футболистов, и у Франка Артиги осталось совсем мало огневой мощи.

Заключить пари на П1 + ТБ 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Четыре последние очные встречи, включая товарищескую, закончились именно так. В нынешнем виде «Химки» видятся безобидным для армейцев соперником. Поставщиком очков, если угодно.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за 1.78.