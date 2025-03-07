«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Личка нагрузит голкипера гостей

Российская Премьер-Лига благополучно вернулась, и на этих выходных будем провожать вторую треть сезона. В субботу, 8 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала 8 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.55, что приблизительно составляет 64% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 6.50, а на ничейный исход можно поставить за 4.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 или 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала (08.03.2025)

Столичное «Динамо» возобновило сезон в чемпионате России с ничьей 1:1, хотя некоторые прогнозировали голевую победу. С одной стороны, вполне логично — бело-голубые усилились Данилом Глебовым и должны были обыграть «Ростов», который прямо на ленточке остался без главного тренера и одного из системообразующих футболистов.

Однако ростовчане в том матче смотрелись очень здорово, так что полностью заслужили очки. Москвичи же вряд ли будут довольны. Во-первых, они потеряли Константина Тюкавина из-за травмы. Форвард успешно перенёс операцию, но потратит какое-то время на восстановление. Во-вторых, не получилось воспользоваться осечками конкурентов.

Пожалуй, единственный плюс, который здесь можно выделить, это продолженное беспроигрышной серии в Российской Премьер-Лиге. Подопечные Марцела Лички последний раз проиграли в начале октября. В матче 11-го тура уступили в дерби ЦСКА со счётом 1:2, хотя могли даже добиться ничьей. Впрочем, восемь туров без поражений — тоже солидный показатель.

Скорее всего, московское «Динамо» в предстоящем матче на своём поле продлит эту серию. Махачкалинское «Динамо» возобновило сезон домашним матчем с «Локомотивом». Из-за погодных условий и не самого лучшего для атакующего футбола поля голов, как и ожидалось, было мало — встреча завершилась со счётом 1:1. При этом железнодорожники едва избежали поражения.

Только вот в Москве на выходных обещают чуть ли не до 10 градусов тепла. И поле там более подходящее для модели игры Марцела Лички. А если уж «Локомотив» имел территориальный перевес в прошлом матче с махачкалинским «Динамо», то и московское «Динамо» будет чаще держать мяч и проведёт больше атак. На таком фоне можно подумать над ставками на статистику.

Победа хозяев по угловым с форой (-2.5) выглядит перспективно. Махачкалинцы даже дома часто обороняются низким блоком и рассчитывают на контратаки. Соответственно, у москвичей должно быть больше позиционных атак, прострелов и забросов в штрафную. Такое напрямую влияет на количество угловых. Победу хозяев по ударам в сторону ворот тоже можно рассмотреть.

Ставка: победа «Динамо» по угловым с форой (-2.5) за 1.84.