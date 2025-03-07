«Барселона» — «Осасуна». Флик и Левандовски оставили силы в Лиссабоне

Лига чемпионов порадовала яркими встречами на буднях, теперь можно сделать перерыв на внутреннюю арену. В субботу, 8 марта, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Барселона» — «Осасуна» 8 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности. Победа «Осасуны» оценивается в 11.5, а на ничью можно поставить за 7.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.29. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятный счёт — 2:0 или 3:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна» (08.03.2025)

Едва ли прошлый матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов прошёл по плану «Барселоны». Всё же каталонская команда осталась в меньшинстве уже на 22-й минуте. Однако итоговой победой со счётом 1:0 должны быть довольны все. Кроме португальцев, само собой.

Во многом Ханс-Дитеру Флику надо быть благодарным Войцеху Щенсному, который за игру совершил восемь спасений и побил какой-то там рекорд турнира. На самом деле здесь не столь важно достижение конкретного игрока, сколько то, что вся команда продлила свою успешную серию.

Сине-гранатовые не проигрывают в 2025 году вообще. Из 16 последних матчей в разных турнирах они выиграли 13. В трёх других случаях играли вничью. Победа над «Бенфикой» на выезде должна придать уверенности в дальнейшей борьбе, ведь прямо сейчас расслабляться нельзя.

«Барселона» продолжает борьбу за золотые медали в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, Кубке Испании и неофициальном турнире Кубке Каталонии. И в каждом случае есть хорошие шансы. Перед предстоящей встречей с «Осасуной» наиболее интересно турнирное положение в Ла Лиге.

За 26 туров каталонская команда набрала 57 очков и выбилась в единоличные лидеры. Отрыв от мадридского «Атлетико» перед стартом 27-го тура составляет одно очко, отрыв от мадридского «Реала» — три очка. Математически запас есть, но для гарантии надо побеждать в каждом матче.

«Осасуна» в первом круге обыграла «Барселону» со счётом 4:2. Дело было в Памплоне. Теперь играют в Барселоне, и не факт, что у хозяев получится легко взять реванш. В семи последних турах чемпионата Испании «Осасуна» потерпела всего одно поражение — от «Сельты» с минимальным счётом.

Конечно, на вторую победу памплонцам будет трудно рассчитывать. Всё же они — одни из худших по игре на выезде в Примере, за 12 встреч добыли всего одну победу. Однако даже если проиграют, сделают это с небольшой разницей в счёте. В качестве ставки можно взять Ф2 (+2) или тотал меньше 3.5 мяча. Сил у хозяев должно быть мало.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.