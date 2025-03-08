Экспресс на РПЛ с коэффициентом 15.0: лёгкая добыча «Зенита», «Ростов» может и без Карпина

Международный женский день принесёт радость не только прекрасной половине человечества, но и поклонникам отечественного футбола. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на встречи Российской Премьер-Лиги, которые пройдут сегодня, 8 марта.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов»

«Оренбург» возобновил сезон значительно хуже «Ростова», который вполне мог обыграть «Динамо» в прошлом матче. По делу уступил на выезде «Спартаку» (0:2). Поражение стало для сине-белых седьмым подряд в чемпионате России. Безвыигрышная серия в первенстве составляет уже 18 встреч. Первая лига, встречай.

Замыкающие турнирную таблицу РПЛ оренбуржцы, видимо, смирились с вылетом во второй по значимости дивизион России. Запущен процесс перестройки. Клуб из одноимённого города покинули легионеры, которые образовывали основной костяк. Взамен у «Енисея» приобретён 23-летний нападающий Максим Савельев.

Владимир Слишкович не теряет веры, что получится сохранить прописку в РПЛ. Однако с имеющимися ресурсами и в нынешнем положении отыграть отставание в восемь очков просто невозможно. Футболисты в подавленном состоянии из-за плохих результатов. Остро реагируют, если что-то не получается. А не получается практически всё. Не получится и теперь. Ростовская команда показала очень приличный футбол даже без Валерия Карпина.

Прогноз на матч «Факел» — «Зенит»

Сергей Семак не ждёт, что победить «Факел» будет легко. Он отметил, что воронежцы редко проигрывают и мало пропускают. Это говорит о качественной организации, прекрасной дисциплинированности и физической готовности. Крепкая неуступчивая команда, опасная на своём поле. Пока всё логично.

Однако в первом круге петербуржцы уверенно победили со счётом 3:1. То было в Санкт-Петербурге, скажете вы. Но статистика очных встреч в Воронеже также всецело на стороне сине-бело-голубых. Они выиграли пять из восьми предыдущих. Другие три ознаменовались ничейным исходом. И ни в одной соперники не забили на двоих больше трёх мячей.

Исходя из этого, можно остановиться на П2 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.00. От разницы в классе никуда не уйдёшь. «Зенит», по обыкновению, борется за чемпионство. «Факел» ведёт борьбу за выживание — занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Прогноз на матч ЦСКА — «Химки»

Стабильности в игре команде Николича не хватает. Однако есть некая закономерность. Очки ЦСКА теряет во встречах с одними и теми же соперниками: дважды не смог победить «Зенит», «Ростов» и «Рубин». «Химки» в первом круге на выезде обыграл весьма уверенно — 2:0.

Если в гостях получилось, то на своём поле армейцы должны победить не менее убедительно. Дома «Химки» уступают куда реже, чем на выезде (четыре поражения против девяти). Только благодаря поддержке болельщиков возобновили сезон с победы над «Факелом» (1:0).

Заключить пари на П1 + ТБ 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Четыре последние очные встречи, включая товарищескую, закончились именно так. В нынешнем виде «Химки» видятся безобидным для армейцев соперником. Поставщиком очков, если угодно.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала

Столичное «Динамо» возобновило сезон в чемпионате России ничейным результатом со счётом 1:1 с «Ростовом». И москвичи же вряд ли будут довольны. Во-первых, они потеряли Константина Тюкавина из-за травмы. Форвард успешно перенёс операцию, но потратит какое-то время на восстановление. Во-вторых, без победы не получилось воспользоваться осечками конкурентов. Зато получилось продлить беспроигрышную серию в РПЛ до восьми игр.

Скорее всего, «Динамо» Москва в предстоящем матче на своём поле продлит эту серию. Махачкалинское «Динамо» возобновило сезон домашней встречей с «Локомотивом». Из-за погодных условий и не лучшего для атакующего футбола поля голов, как и ожидалось, было мало — игра завершилась со счётом 1:1. При этом железнодорожники едва избежали поражения.

Только вот в Москве на выходных обещают чуть ли не до 10 градусов тепла. И поле там более подходящее для модели игры Марцела Лички. А если уж у «Локомотива» был территориальный перевес в прошлом матче с махачкалинским «Динамо», то и московское «Динамо» будет чаще держать мяч и проведёт больше атак. На таком фоне победа хозяев по угловым с форой (-2.5) выглядит перспективно.

Экспресс на матчи РПЛ 8 марта

Ставка 1: победа «Ростова» над «Оренбургом» за 2.30.

Ставка 2: победа «Зенита» над «Факелом» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Ставка 3: победа ЦСКА над «Химками» и тотал больше 1.5 мяча за 1.78.

Ставка 4: победа «Динамо» М над «Динамо» Мх по угловым с форой (-2.5) за 1.84.

Общий коэффициент: 2.30 х 2.00 х 1.78 х 1.84 = 15.0.