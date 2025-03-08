Пора прервать безвыигрышную серию в АПЛ, а манкунианцы — лёгкая добыча.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». После 7:1 с ПСВ у Артеты появится аппетит

9 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 9 марта 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 56% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 5.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (09.03.2025)

«Манчестер Юнайтед» — единственный из 72 клубов, ни разу не проигравший в текущем розыгрыше Лиги Европы и Лиги чемпионов. Это просто смешно. Манкунианцы проводят худший сезон за долгие годы, располагаются на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, но выступают успешнее земляков на международной арене? Абсурд. Всё дело в обычном везении. Попалась удобная сетка.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы манкунианцы сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1). Как и в двух предыдущих встречах чемпионата Англии — с «Эвертоном» (2:2) и «Ипсвичем» (3:2), наблюдались проблески прогресса. Рубен Аморим познаёт тонкости АПЛ, налаживает коммуникации и качество работы команды с мячом.

Тормозят процесс перестройки «МЮ» большое количество кадровых потерь, трудности адаптации новобранцев и жуткая нестабильность основообразующего костяка. Очень много брака в обороне. «Эвертон», «Ипсвич» и «Реал Сосьедад» высокой результативностью не блещут. Совсем наоборот. Тем не менее пять голов на троих в ворота Андре Онана соорудили.

Пару месяцев назад в Кубке Англии «красные дьяволы» победили «Арсенал» — 1:1 (5:3). Футбол показали классный. Напомнили о былых временах, когда принципиальность матчей с «канонирами» была очень высокой. Она и сейчас немаленькая, но градус всё же уже не тот. «МЮ» проиграл пять из шести последних очных встреч в АПЛ.

У Микеля Артеты головной боли тоже хватает. В лазарете три лучших бомбардира команды — Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли и Букайо Сака. Потеряв очки в двух предыдущих матчах АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1) и «Ноттингем Форест» (0:0), лондонцы сильно отстали от лидирующего «Ливерпуля».

Артета заявил, что «Арсенал» примет поражение в чемпионской гонке АПЛ только через свой труп. После этого «канониры» крупно победили ПСВ (7:1). Установили рекорд Лиги чемпионов всех времён — стали первой командой, забившей семь голов на выезде во встрече плей-офф. Игру «Барселона» — «Бавария» (2:8) выносим за скобки, так как она проходила на нейтральном поле в Лиссабоне.

А самое интересное, что «канониры» в матче с ПСВ вышли на поле без номинального форварда. В тройку нападения к Леандро Троссарду и 17-летнему Итану Нванери, признанного лучшим игроком месяца в «Арсенале», был включён полузащитник Микель Мерино. Чудеса!

Артета сформировал отличное сочетание в атаке. Пересобранная тройка нападения отлично взаимодействует с Мартином Эдегором. «Манчестер Юнайтед», конечно, вряд ли получится забить так же много, как ПСВ. Однако отгрузить два-три мяча на «Олд Траффорд» лондонцам вполне по силам.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 мяча за 2.30.