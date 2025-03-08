«Ювентус» — «Аталанта». Что-то Мотта разошёлся, Гасперини это исправит

Туринцы обескровлены кадровыми потерями, а бергамаски всё ещё в чемпионской гонке.

9 марта в центральном матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Симоне Содза.

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 9 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Аталанта» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта» (09.03.2025)

Соперники располагаются в зоне Лиги чемпионов: «Аталанта» идёт на третьем месте, «Ювентус» — на четвёртом, отстаёт на три очка. Туринцы потерпели меньше всех поражений, всего лишь одно — от «Наполи» (1:2). Ниже располагаются из-за большого количества ничейных результатов.

В последнее время от привычки делить очки команда Тьяго Мотты стала избавляться: победная серия в чемпионате Италии насчитывает пять матчей. Результаты улучшились за счёт усиления состава и вылета из всех остальных турниров. Всё внимание и силы сосредоточены на Серии А.

Будущее Мотты в «Ювентусе» под вопросом. Хотя не факт, что результаты были бы лучше с другим тренером на мостике. «Старую синьору» поглотила эпидемия травм. Не смогут помочь во встрече с «Аталантой» практически все ведущие защитники и один из главных креативщиков команды — Франсишку Консейсау.

У «Атланты» немного другая история. Наоборот, восстановилось от повреждений много важных игроков, но показатели просели. Бергамаски выиграли всего лишь 3 из 10 предыдущих матчей чемпионата Италии. Все победы одержаны над располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.

Не теряй бергамаски так часто очки, уже давно возглавляли бы турнирную таблицу первенства. Впрочем, ничего ещё не потеряно. Отставание от лидирующего «Интера» составляет три очка. Опытный Джан Пьеро Гасперини ещё может наладить механизмы и вернуть подопечных в колею.

Тренер поставил «Аталанте» отменную игру в обороне, хотя все привыкли, что его команда больше по атакующей манере футбола. В последних 22 встречах чемпионата Италии бергамаски пропустили всего 15 мячей. Уступили за этот период времени только один раз — «Наполи» (2:3).

Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Скорее всего, матч ознаменуется спокойной ничьей. «Старая синьора» тоже пропускает очень редко (в среднем 0,7 гола за встречу в Серии А). Однако у «Аталанты» лучше результативность и длиннее скамейка запасных. Соответственно, и шансов выиграть больше.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.